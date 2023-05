Jacky Bracamontes se suma a la tendencia de los trajes de baño con estampado tropical

La emoción por el verano no deja de sorprendernos todos los días y en especial luego de un fin de semana en el que las redes sociales estuvieron repletas de fotos de famosas disfrutando de sus vacaciones en la playa y para la ocasión no dudaron en lucirse como fashionistas, ya sea con el elegante estilo "old money" o con una imagen ideal para las mujeres maduras y madres de familia que quieren lucir al último grito de la moda. Y para todas ellas existe un look tropical que impuso Jacky Bracamontes y que será tendencia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió una nueva publicación para demostrar que incluso en la playa es indispensable lucir moderna y fresca; aunque en otras ocasiones Jacky Bracamontes nos ha sorprendido con lecciones de estilo playero con kimonos, prendas de crochet o con las sandalias más chic, en esta ocasión apostó por sumarse a la tendencia de los trajes de baño con estampado tropical. La mejor parte es que se trata de un look magnífico para mujeres entre los 40 y 50 años, ¿le robarías el outfit?

Desde la playa, Jacky Bracamontes demuestra cómo lucir un bañador colorido

En su nueva lección de moda, modeló un traje de baño de una sola pieza y que además es perfecto para resaltar la figura gracias a un efecto de reloj de arena que se consigue en el cuerpo al acentuar la cintura; mientras que el corte entallado resulta muy chic. Por supuesto, al tratarse de un bañador es importante destacar que los tirantes gruesos le dan ese estilo elegante al look entero, pero para demostrar que no hay edad para lucir un escote atrevido, la Nuestra Belleza México también apostó por un cut out profundo.

Aunque el diseño de traje de baño es fabuloso para este verano, no basta con llevarlo con los colores sobrios como el negro o los más llamativos como el rojo, amarillo, naranja o rosa neón, que ya forman algunas de las tendencias del momento; sin embargo, la actriz dejó en claro que lo ideal para esta temporada es apostar por un estampado elegante y moderno. Para ello eligió uno tropical en el que las flores, hojas de plantas y algunas aves se roban toda la atención.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, Jacky Bracamontes también demostró con este look playero que los estampados más grandes no sólo se pueden llevar a los 20 como se suele pensar y que después de 40 hay que elegir los más discretos, ya que su print tropical de tamaño grande es ideal para mantener con una imagen chic.

Finalmente, los accesorios marcan la diferencia y la famosa de 43 años no dudó en agregarlos pensando en lucirse bajo la fiebre boho chic que este verano será tendencia con un sombrero de palma y un par de pulseras de colores y doradas. ¿Le robarías el look a Jacky Bracamontes?

