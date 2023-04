VIDEO | ¿Problemas para dormir? Elimina estos alimentos para que puedas conciliar el sueño

En ocasiones las personas, cuando deciden irse a la cama, no pueden conciliar el sueño. Aunque sea su hora habitual y hayan tenido un día medianamente extenuante, simplemente no pueden ser abrazadas por Morfeo. Esto puede deberse a múltiples factores, pero uno de ellos es por la comida. En este caso, existen algunos alimentos que simplemente no permiten que haya un correcto descanso y haya "graves" consecuencias al día siguiente.

La influencer Nutri Vanne reveló que muchos son alimentos que le quitan el sueño a la gente sin que se de cuenta, hecho por el cual no suspende su consumo y por ende continuan en un círculo de "sufrimiento". Explicó que antes de ir a dormir es necesario evitarlos a toda costa. Sin embargo, también mencionó que como cada organismo es diferente, "no es ley".

Picantes

Chocolates

Refrescos

Embutidos

Crucíferas (vegetales como brócoli, coliflor, coles de Bruselas, rábano y rúcula, entre otras)

¿Cuáles son las consecuencias de no dormir bien?

Aunque muchos piensan que con dormir unas cuantas horas es suficiente para recuperar energías, esto puede traer consecuencias que a la larga afectarán de manera inevitable su estado de salud. En este caso se presentará el cansancio, mismo que afectará el rendimiento que el día exige como pensar con claridad o reaccionar rápidamente a las situaciones que se lleguen a presentar. Algunos de los síntomas son:

Irritabilidad

Problemas en sus relaciones, especialmente para niños y adolescentes

Depresión

Ansiedad

Sin embargo, la salud física también se podría ver afectada:

Presión arterial alta

Enfermedad del corazón

Accidente cerebrovascular

Enfermedad del riñón

Obesidad

Diabetes tipo 2

"No dormir lo suficiente puede afectar la liberación de las hormonas que lo ayudan a crear masa muscular, combatir infecciones y reparar células. Además, en los niños puede hacer que no liberen suficientes hormonas que los hacen crecer", explicó la página web Medline Plus.

Es importante el correcto descanso (Foto: Especial)

Medidas para dormir bien

Existen algunas medidas para que las personas puedan irse a la cama, conciliar el sueño y lograr el descanso reparador que se requiere para realizar las actividades del día a día. En este caso, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que se requiere de lo siguiente:

Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días (incluyendo los fines de semana).

Evitar pasar tiempo frente a dispositivos electrónicos que emanen luz, un par de horas previo al acostarse.

Mantener una recámara fresca, con capacidad en la regulación de la luz y tan silenciosa como sea posible.

Limitar el tiempo en cama - Evitar la siesta prolongada (máximo 30 mins).

Hacer ejercicio regularmente.

Evite el consumo de tabaco y alcohol o al menos dos horas antes de irse a la cama.

Realizar actividades de higiene como tomar un baño tibio y utilizar técnicas de relajación.

