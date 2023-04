VIDEO | ¿Cómo saber si a tu amiga le gusta tu pareja? Checa estos tres puntos para averiguarlo

Las relaciones de pareja siempre serán complejas porque, como reza la frase: "cada cabeza es un mundo", es un proceso de adaptación y aceptación (no de todo) de ambas partes, para que las cosas marchen viento en popa. Pero, ¿qué ocurre cuando existen terceros? Es en este tipo de escenarios cuando las cosas se complican aún más. MaryFer Centeno habló al respecto, pero no del amigo "chapulín" o el "pica costillas" de la oficina, sino de las mujeres que se interesan por el novio de su "amiga".

Aunque de momento puede parecer indetectable, existen una serie de acciones que indican que el galán llamó demasiado la atención en aquella persona, se supone, era de total confianza. La grafóloga, que estudia el lenguaje corporal, le dedicó un espacio al tema a través de su cuenta de Instagram donde hubo muchas reacciones de parte de sus seguidores.

"Juro que no quiero ser tóxica, pero hay señales de que a tu amiga le gusta tu pareja", arrancó MaryFer Centeno con un semblante serio, pues es algo espinoso por lo que muchas mujeres han atravesado. En este caso, dijo que es muy común que esto ocurra porque "dentro de la amistad, en algunas ocasiones sino es que en muchas, hay cierto grado de rivalidad", explicó.

¿Cuáles son las señales de que la amiga está interesada en lo ajeno?

De acuerdo con MaryFer Centeno hay una serie de puntos a tomarse en consideración y aunque no es una regla que aplica en todos los casos "ojo de loca, no se equivoca", señala el refrán. Las reacciones de los internautas fueron de todo tipo, pero resaltaron las de aquellas que aseguraron que es mejor "no tener amigas" y que "con esas amigas, para qué quieren enemigas".

Cuando a tu amiga le gusta tu pareja:

Te va a ignorar - En ese momento su mundo se convertirá en el galán. Te sacará de la conversación - Esto para atender el primer punto, sólo existirá la pareja de la amiga. Hablará mal de él - Cuando cometa una falta, por muy pequeña que ésta sea, lo va a maximizar. "Lo que ella quiere es que tú te alejes de esa persona". Esto lo hará también a la inversa.

"Cómo no vi antes, dos veces me quitaron el marido las amigas, pero como soy positiva creo que me quitaron una basura del camino", "¿Vas a indagar más en el tema? Tengo testimonio de 0 y van 2. Horrible que te chapulinean porque ellas no saben elegir", "Según el tipo de amigas. Las hay muy leales. Creo que tu intuición y tu historia con tus amigas te adviertes", fueron algunos mensajes que le enviaron a MaryFer Centeno.

