¿Cuánto cuesta hacerme una ensalada de jitomate, lechuga y cebolla?

Una correcta alimentación es la clave para mantener el cuerpo sano, pues los nutrientes de cada alimento son los que nos ayudan a fortalecer el sistema inmune, digestivo o incluso el respiratorio y con ello también evitar una larga lista de enfermedades que se pueden hacer presentes en nosotros o en nuestros seres queridos. Es por ello que los expertos siempre piden llevar una dieta balanceada y variada en nutrientes para permitirle al organismo mantenerse sano y fuerte, pero hay otros aspectos que no pueden pasar por alto y menos con el tercer mes del año en su recta final y ese es el bajar de peso.

Pues con la temporada de primavera-verano en puerta muchos mexicanos comienzan a buscar formas rápidas para bajar de peso y una de las más efectivas es cuidar qué y cuánto se come, ¿la razón detrás de todo esto?, pues que algunas personas buscan demostrar los avances en sus propósitos del Año Nuevo, en donde conseguir la figura perfecta siempre encabeza la lista de deseos. Eso aunado a que inicia la temporada vacacional en la playa aumenta el interés de muchos y una de las buenas noticias es que no cuesta mucho dinero hacer cambios en la alimentación para perder esos kilitos de más, especialmente si se come una ensalada.

No necesitas gastar una fortuna para cuidar tu salud. (Foto: Pexels)

Una buena ensalada es capaz de ayudarnos a recibir los nutrientes que necesitamos y además al ser una buena fuente de fibra, por ejemplo con el ingrediente básico que es la lechuga, pues es la encargada de ayudar a que las personas se sientan saciadas con la ración correspondiente según su edad y talla. Por supuesto, no es lo único con lo que se prepara este platillo y aunque proteínas como el pollo no pueden faltar, una forma sencilla y clásica de prepararla es con jitomate y cebolla. ¿Les darías una oportunidad?

¿Cuánto cuesta hacerme una ensalada en casa?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), un truco que todos los mexicanos deberían de seguir es planear las compras de los productos de la canasta básica de forma semanal para ahorrar tanto tiempo como dinero y para ello también comparten el promedio de los precios de algunos alimentos indispensables como son precisamente los de esta deliciosa y nutritiva ensalada.

Un kilo de jitomate $22.85

$22.85 Una pieza de lechuga $16.24

$16.24 Un kilo de cebolla bola $22.05

¡Y también puedes agregar otros ingredientes! (Foto: Pexels)

Es decir, prepararte una deliciosa y nutritiva ensalada de solo tres ingredientes te costará 61.14 pesos mexicanos; sin embargo, es importante advertir que los precios pueden variar de una región a otra, pues la Profeco compartió esta lista de precios durante los primeros días del marzo y en promedio según los costos de la Ciudad de México. Asimismo, no se puede pasar por alto que en algunos lugares como la Central de Abastos los precios pueden resultar aún más amigables con tu bolsillo.

De acuerdo con la dependencia, se puede ahorrar considerablemente al preparar nuestros alimentos con los precios de la Central de Abastos, pues en este caso de sólo tres ingredientes, una pieza de lechuga puede encontrarse por $15, mientras que el kilo de jitomate por $18 y la cebolla bola hasta en 10 pesos; es decir, el gasto total para cuidar de la alimentación y notar resultados favorables en la salud puede ser de $43, ahorrando así 18.14 pesos mexicanos.

¿Y tú, dónde haces tus compras?, no olvides que comparar precios y consultar los que las autoridades comparten puede convertirse en una excelente alternativa de cuidar tu bolsillo al mismo tiempo en el que te encargas de procurar tu salud y la de tus seres queridos. Por supuesto, esto siempre comprando las apuestas más saludables y nutritivas de cada temporada, pues no se debe de olvidar que cada mes los alimentos varían, como es el caso de las frutas y verduras.

