Sexualidad: 6 juegos para encender la pasión con tu pareja

¿Alguna vez le has planteado a tu pareja experimentar en el sexo?, se trata de una de las formas en las que se puede revivir la llama de la pasión o de encontrar nuevas alternativas para llegar al orgasmo; sin embargo, una "barrera" que puede arruinar los planes es no saber por dónde empezar. Pues a la mente de muchos los juguetes sexuales se convierten en la mejor alternativa, pero no es la única ni la más divertida para disfrutar de una noche a lado de nuestro cómplice.

Y es que vivir la sexualidad incluye muchos aspectos que van desde el consentimiento y disfrute de uno mismo y del otro, como de variar la emoción del momento intentando nuevas técnicas que despierten la pasión y en las que la lencería sexy no sea la única protagonista. En cambio, hay juegos sexuales que son perfectos para hacer más divertido, emocionante y sensual el momento, en especial si se deja el misterio de lo que ocurrirá en la cama a un baúl de los deseos.

Por lo que si tú y tu pareja están en búsqueda de ideas para pasar una noche inolvidable, llena de pasión y en la que ambos puedan alcanzar el orgasmo al mismo tiempo, estas ideas de juegos sexuales que JOYclub compartió con El Heraldo Digital les ayudarán a cumplir sus metas y hacer del sexo algo mucho más interesante gracias a estas fantasías sexuales. ¿Los ponen a prueba?

Bondage

Es quizás el juego sexual más común, y su popularidad se hizo aún mayor después de los exitosos libros y películas de "50 sombras de Grey". Tal como en la película, los juguetes, látigos, esposas y un mundo de objetos más pueden usarse en esta práctica bajo una simple dinámica: uno de los dos tiene que ser atado por alguna parte de su cuerpo y mantenerse sumiso ante las acciones del otro, pero siempre cuidando provocar placer y no únicamente dolor ni mucho menos incomodidad.

Adivina el sabor

Un juego para poner a prueba los sentidos. Lo primero es vendarle los ojos a tu pareja, de esta forma no podrá ver que comida que le estás ofreciendo, una vez vendados los ojos tendrás que colocar en tu boca cosas como frutas, helado, licor, chocolate o lo que se te ocurra. Después, mediante un beso la persona con los ojos vendados debe adivinar qué es lo que hay en tu boca, de no acertar, deberás untarte en la parte del cuerpo que prefieras el alimento y tu pareja tendrá que quitar todo rastro de ese afrodisiaco sabor.

Juego de roles

Si eres de las personas a las que les encanta tener fantasías sexuales, este es quizás el juego perfecto para cumplir varias de ellas e incrementar la libido. Así, ambos pueden exponer sus mayores deseos a cumplir en la cama hasta crear todo un escenario de realismo que les permita llevar el momento a una situación extremadamente candente. Además, los diálogos y actuaciones pueden llegar a ser muy divertidos, en especial, si hacen uso de disfraces.

Rey o reina de la noche

Este juego también está apegado a la parte de dejar que uno de los dos sea el que lidere, consiste básicamente en que una persona esté a cargo de lo que harán durante toda una noche; por supuesto es necesario acordar límites y comunicar cualquier cosa que consideren necesaria antes de empezar el juego, pero la idea es que uno de los dos se deje llevar y sorprender por el otro, de manera que el rey o reina pueda cumplir todos sus deseos por un día.

Juegos de mesa

Uno de los juegos más comunes suele ser el Strip Poker, en dónde se juega a una partida de cartas y el que pierda se va deshaciendo de una prenda, sin embargo, con la suficiente creatividad cualquier juego de mesa puede tener un approach sexual si te lo propones, o bien, si la creatividad no es precisamente lo tuyo, actualmente se pueden encontrar algunos juegos ya armados con dinámicas sexuales, tales como los dados, cartas con trivias, retos y un sinfín de cosas más.

Baúl de los deseos

Aunque la premisa continúa siendo poder cumplir ciertas fantasías o deseos, en esta dinámica se puede experimentar un poco de cada cosa y el tiempo de duración puede ser tanto como desees. En un contenedor se deberán colocar papeles con actividades, fantasías o retos que deseen realizar, de manera que el papel que se saque al azar determinará la acción a seguir, y la dinámica se puede repetir varias veces en la noche o incluso una vez cada día, de ahí que digamos que puede durar tanto como se desee.

