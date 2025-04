¿Qué significa espiritualmente que te llegue el olor a flores de muerto?

El olfato es uno de los sentidos con el que más conexión tenemos y es que más allá de determinar si un aroma nos gusta o no, también nos hace identificar y relacionar lugares, cosas, mascotas e incluso personas; sin embargo, desde lo espiritual también cagan un profundo significado que dependerá de la fragancia que reconozcamos. Mientras algunos sienten aromas dulces como el de la miel, otros pueden notar algunos menos agradables como el olor a podrido, a ajo o incluso a flores de muerto.

Las flores de muerto, también conocidas como flores de panteón, son aquellas que compramos ya cortadas y dejamos en macetas en los cementerios cada que vamos a visitar a los seres queridos que partieron de este plano terrenal; seguramente cuando vas al panteón has notado un aroma que ya no guarda lo dulce de las flores, pero que a la vez no es un podrido por completo, ya que se siente la esencia aún con vida del arreglo floral.

Este hedor llega por las plantas en sí, por la descomposición y por pasar tanto tiempo sumergidas en agua y a la intemperie. Y aunque es normal percibirlo en el panteón o hasta en un florero dentro de casa, muchas personas aseguran haberlo olido sin que una fuente cercana lo emanara. Es entonces cuando su significado cambia y pasa a lo espiritual, ¡pero no te alarmes!, pues si bien pensamos en los muertos y cementerios, su significado está muy lejos de lo atemorizante.

De hecho, en algunas culturas y creencias el olor a flores de muerto está sumamente relacionado con una cuestión emocional y ligada a las personas que ya no nos acompañan en este mundo; así como para algunos el hecho de ver en su jardín a un colibrí representa que alguien del más allá envió un mensaje, cuando este aroma que asociamos a los panteones se manifiesta sin una razón aparente, puede deberse que un ser querido que falleció, nos está acompañando.

No debes de confundir el olor a flores de muerto con el olor a muerto, pues el segundo representa energías negativas. (Foto: Copilot)

Significado de sentir olor a flores de muerto

El percibir un olor a flores de muerto, se dice en países como México, es una señal de que alguna presencia espiritual nos acompaña; sin embargo, a ésta no hay que temerle, ya que lo más probable es que sea un ser querido fallecido quien nos esté acompañando en un momento duro para nosotros. Según las creencias, olores como estos pueden ocurrir los primeros días que alguien cercano perdió la vida, pero para otros sólo llega cuando necesitamos un acompañante o respuestas claras ante determinada situación.

Y lo anterior no es coincidencia, ya que desde otras explicaciones como las del Feng Shui, el sentir un hedor como este está muy ligado con nuestra memoria y emociones, es decir, que asociamos las flores de panteón con momentos especiales o simplemente al recuerdo de que alguien fallecido nos acompaña. Lo anterior puede despertar muchas emociones, pero desde lo espiritual algunos significados son:

Que tenemos que prestar atención a las señales de alrededor

Que no estamos solos

Que debemos volver a conectar con nuestro yo y emociones

Que estamos por vivir un despertar espiritual

Una despedida

¿Qué significa espiritualmente sentir olor a flores?

Por supuesto, hay otras explicaciones, por ejemplo, cuando el olor que percibimos simplemente se siente floral, pero no hay flores, perfumes o fragancias que le den una explicación coherente a la manifestación del olor. En estos casos, el significado espiritual ya no está ligado a la compañía de seres queridos fallecidos, sino a la presencia de guías, ángeles o arcángeles que quieren comunicarse con nosotros.

Según algunos expertos, el significado espiritual del olor a flores dependerá de la fragancia floral, por ejemplo rosas, tulipanes o margaritas, pero lo que sí es un hecho es que en cualquier dulzor, se tratan de señales divinas que nos sirven para no rendirnos y para recordar aspectos importantes como:

Que nuestro hogar se está impregnando de amor y pasión.

Que nuevas amistades y personas están por llegar a nuestras vidas.

Que estamos por vivir un despertar espiritual.

Que nuestros guías se están manifestando para tomar la mejor decisión.

¿Qué significa sentir un olor a muerto de la nada dentro de casa?

Algo que debes de tener en claro es que todo lo que te hemos contado hasta ahora sobre el olor a flores de muerto no se debe de confundir con el olor a muerto, es decir, como si algo estuviera en estado de descomposición dentro de casa, pero al buscar no encontramos qué emana el hedor. En estos casos lo mejore es tener cuidado y en caso de sentirlos, comenzar a proteger tanto nuestro hogar como a nosotros mismos, ya que puede representar: