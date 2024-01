¿Cómo tener cero contacto con un ex?: las mejores formar de superar una relación tóxica

Terminar una relación suele de ser uno de los procesos más difíciles de superar para cualquier persona, aunque puede depender del tiempo y sobre todo del tipo de relación, una ruptura amorosa suele ser complicada de sobrellevar, es por eso que usualmente, algunas personas suelen tomar una alternativa diferente, mientras que muchos cortan el contacto de raíz y se alejan por completo, es común mantener contacto con alguna expareja, con la promesa de mantenerse en buenos términos y preservar una amistad.

No obstante, tener contacto con los ex es un proceso desgastante, el cual en más de una ocasión suele frenar el crecimiento personal y privar a alguien de empezar de nuevo con alguna otra persona, pues la ligera esperanza de arreglar la relación se mantiene como una constante, como se llega a decir, no hay peor forma de extrañar a alguien que estar a su lado y saber que no pueden estar juntos.

Sigue leyendo:

¿Los hombres piensan más en tener sexo que las mujeres? esto dice la ciencia

¡No te arrepentirás! 3 Trucos efectivos para que tu casa siempre huela a limpio

¿Qué beneficios tiene sacar completamente de tu vida a tu ex?

Aunque sea doloroso separarse de tajo, en muchas ocasiones, reducir el contacto y la comunicación en su totalidad, conlleva múltiples beneficios

Créditos: Pexels

Todas las relaciones llegan a su final y es parte del proceso saber decir adiós y poner límites, aunque suele ser algo complicado para muchas personas, al momento de terminar una relación, lo más sano siempre es terminar las cosas, aunque sea doloroso separarse de tajo, en muchas ocasiones, reducir el contacto y la comunicación en su totalidad, conlleva múltiples beneficios para cualquier individuo.

Los principales beneficios de alejarte completamente de una relación son los siguientes:

Eliminar el autoengaño: dejar de pensar que hay una posibilidad de arreglar las cosas suele desgastar emocionalmente a una persona gradualmente, evitarlo es prioridad

Despeja la mente: más tiempo para la reflexión ayuda a dejar las cosas claras con tu conciencia

0 dinámicas tóxicas: repetir algo que desde el inicio estuvo mal no lleva a ningún lado, romper con los moldes negativos ayuda a crecer como persona

Mayor estabilidad emocional: No tener a alguien que frene tu crecimiento y tener estabilidad en tus sentimientos solo provocará cambios negativos a corto y largo plazo

Fomenta el amor propio: si no te amas a ti mismo, jamás podrás ofrecer algo de calidad en caso de encontrar a la persona adecuada

Cura las heridas pasadas: nadie quiere salir con alguien que extraña a su ex, mucho menos con alguien que mantiene un contacto cercano con una relación del pasado

¿Cómo tener 0 contacto con un ex?

Mientras que muchos cortan el contacto de raíz y se alejan por completo, es común mantener contacto con alguna expareja

Créditos: pexels

Si bien es difícil, tomar la iniciativa y cerrar cliclos lleva su tiempo, de igual forma, también se requiere de un proceso, el cual hará más fácil la decisión de sacar a alguien de tu vida, los siguientes pasos, se presentan como una forma eficaz de tener 0 contacto con un ex.