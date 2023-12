¿Los hombres piensan más en tener sexo que las mujeres? esto dice la ciencia

¿Es cierto que los hombres tienen más ganas de tener sexo que las mujeres? Hay diversos mitos en cuanto a este tema se refiere, pues a lo largo del tiempo siempre se ha creído que el sexo masculino dedica más pensamientos en el día al sexo, pero esto ocurre por un motivo y aquí te explicamos.

Si has notado que tu pareja quiere tener sexo contigo más frecuentemente que tu no es precisamente porque tenga un adicción sexual. Se trata más bien de una condición humana, sin embargo, esto no quiere decir que todos los hombres sean así, esto puede variar en cada persona.

¿Los hombres siempre están pensando en sexo?

Un estudio realizado por la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos que se publicó en la revista The Journal of Sex Research. Confirmó lo que tanto se decía. Los hombres piensan más en sexo que las mujeres. Según los resultados, encontraron que la mayoría de los varones piensan en sexo al menos 19 veces al día, incluso algunos lo hacen 388 veces en 24 horas.

Mientras que las mujeres solo piensan en este tema 10 veces al día. Esta investigación demuestra que en efecto, el sexo masculino dedica más tiempo que el sexo femenino pensando en tener relaciones sexuales aunque esto es subjetivo en realidad ya que depende también de otros factores.

¿Es normal que mi pareja siempre esté pensando en sexo?

Un estudio llevado a cabo por la Universidad estatal de Florida reveló que los hombres se excitan con mayor facilidad que las mujeres, esto porque ellos piensan en el acto más veces al día, lo que hace que su libido aumente y con ello el apetito sexual.

El papel de la testosterona juega un rol importante en este tema, pues esta hormona se produce en los testículos y es muy importante para el deseo sexual. Esto quiere decir que si los hombres piensan más en tener sexo que las mujeres, es precisamente por la testosterona.

Factores que indican que un hombre quiere tener sexo contigo

Hay ciertas señales que ponen en evidencia a un hombre cuando quiere tener relaciones sexuales. Si quieres seguirle el juego a tu pareja, solo debes estar atenta a estos factores que estarían indicando que quiere tener un encuentro íntimo contigo, pero si definitivamente no lo deseas aléjate de inmediato.