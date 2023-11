¿Cuánto tiempo debo esperar antes de tener sexo con alguien? Un experto responde

Siempre es importante reflexionar sobre la primera vez que tendremos relaciones sexuales con alguien. Esto para ser más responsables al momento del sexo y para pensar si de verdad queremos estar con esa persona. Es probable que si no tomas una decisión consciente sobre este instante te puedan ocurrir alguna de las situaciones que mencionamos más adelante.

La decisión de cuándo tener relaciones sexuales por primera vez en una relación es personal y debe ser mutua. Todo depende del ritmo y comodidad de cada pareja, respetando siempre el consentimiento entre ambas personas.

La mayoría de las personas reflexiona mucho la primera vez que tendrá sexo con alguien | Foto: Freepik

¿Cuánto tiempo debo esperar para tener relaciones sexuales con alguien?

Las relaciones sexuales son una parte importante en la vida de muchas personas, y puede haber muchas consideraciones al decidir cuándo comenzar a tenerlas con alguien nuevo. Algunas personas pueden sentirse listas para tener relaciones sexuales después de un par de citas, mientras que otras pueden preferir esperar varios meses.

Otros pueden considerar las horas pasadas juntos como un indicativo de cuándo es el momento adecuado. Según el psicoterapeuta estadounidense experto en relaciones de pareja Barton Goldsmith, señala que si de tiempo se trata, 36 horas seguidas pueden ser suficientes para estar listo para tener relaciones íntimas.

El experto señala que 36 horas de convivencia son suficientes para tener sexo con alguien | Foto: Freepik

¿Cómo saber si estoy listo para tener relaciones sexuales con alguien por primera vez?

Hay buena conexión emocional

La conexión emocional puede ser un factor importante en esta decisión. Si valoras una fuerte conexión emocional antes de tener relaciones sexuales, es posible que desees esperar hasta que sientas que has desarrollado ese vínculo o de lo contrario, sí esta situación es favorecedora, lo más probable es que quieras hacerlo ya.

Hay buena comunicación

También es importante tener conversaciones abiertas y honestas sobre las expectativas y el consentimiento antes de tener relaciones sexuales. Hablar sobre lo que cada uno espera de la relación y de las relaciones íntimas puede ayudar a evitar malentendidos y garantizar que ambos se sientan seguros y cómodos.

La comunicación es base para entablar una relación íntima | Foto: Freepik

Además, recuerda que cada experiencia sexual es única y depende de la relación individual y de las circunstancias. Lo más importante es que te sientas seguro y cómodo con tu decisión, y que esta sea mutuamente consentida.

¿Qué pasa si tienes relaciones antes de ser novios?

Iniciar una relación sexual antes de oficializar una pareja puede tener diversas consecuencias, tanto positivas como negativas, dependiendo de la situación y de los individuos involucrados.

Por un lado, puede fortalecer la conexión entre ambos, al permitir una mayor intimidad y un conocimiento más profundo del otro. Esto puede llevar a una relación más sólida y basada en la confianza.

No es necesario tener un compromiso con alguien para tener relaciones, pero debes tener en cuenta las consecuencias | Foto: Freepik

Por otro lado, también puede haber riesgos, como embarazos no deseados o la transmisión de ITS, si no se toman las precauciones necesarias. Además, puede generar confusión emocional o expectativas no cumplidas si uno de los dos espera un compromiso que el otro no está dispuesto a dar. Es crucial mantener una comunicación abierta y honesta para asegurar que ambos estén en la misma página y se sientan cómodos con la decisión.