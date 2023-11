¿Cómo elevar el deseo sexual de mi pareja si estamos distanciados, según especialistas?

Si últimamente sientes que entre tu pareja y tu hay algo de distanciamiento e incluso sientes que la chispa del deseo empieza a apagarse. Definitivamente necesitan hacer algo para que no se extinga por completo y si quieres ser tú quien tenga la iniciativa de arreglar su relación, estos consejos de especialistas en salud para elevar el deseo sexual de tu pareja pueden ayudarte bastante.

Sabemos que hoy en día el ritmo de vida suele ser muy acelerado y en algunos casos estresante, y esto lleva a muchas parejas a priorizar sus actividades laborales, dejando a un lado el tiempo para la intimidad y coqueteo con su pareja. No permitas que sus actividades los consuman y dedíquense tiempo, sobre todo de manera íntima.

¿Cómo elevar el deseo sexual de mi pareja?

Espontaneidad

La provocación forma parte de la espontaneidad, no esperéis a que llegue el momento en el que los dos estén en la cama para juguetear con tu pareja. Puedes hacer algún comentario que reviva su sexualidad, como recordar la primera vez que estuvieron juntos o incluso usar alguna ropa que sea llamativa para tu pareja.

Romanticismo

Los actos de romanticismo definitivamente son los mejores estímulos para una vida sexual plena, en la que el coito deja de ser un acto físico al completarse con la expresión de emociones y sentimientos, lo que lo hará aún más placentero.

Imaginación

La rutina es la peor forma de que acabar con el deseo sexual ya sea de nosotros o de nuestra pareja, no hay mejor forma que elevar las hormonas con una buena dosis de imaginación. Es muy fácil cambiar esta situación, para ello solo tienes que dejarte llevar por lo que sientes, cambiar de posturas, atreverse a hablar sobre sus fantasías.

Actividades sexuales preliminares

Las parejas pueden mejorar sus experiencias cuando le dedican más tiempo al contacto, besos, juguetes sexuales y el sexo oral. En esta técnica puedes poner en práctica las anteriores. Para estimular el deseo de tu pareja comienza a hablarle sobre tus fantasías, dile lo que te gusta y pon en práctica la espontaneidad y el romanticismo.

¿Qué pasa cuando tu pareja no tiene ganas de tener relaciones?

Hay diversos motivos por los cuales tu pareja no quiere tener sexo y muchas veces no están enfocados precisamente en que ya no sienta deseo por ti o porque ya está con alguien más, la realidad es que en mayoría de los casos la falta de deseo sexual tanto de hombres como de mujeres radica en la conflictividad con la pareja, el distanciamiento, el aburrimiento y la falta de comunicación-confianza entre ambos.

Factores que pueden influir en la pérdida del deseo sexual?

La ausencia de deseo sexual puede tener diferentes causas, sin embargo, muchas de ellas suelen estar relacionadas entre sí. Pero si ya detectaste que ninguna práctica los ayuda a elevar el deseo e incluso comienzan a tener conflictos por esta situación, te aconsejamos que busquen ayuda profesional médica e incluso terapia de pareja.