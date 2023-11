Señales de que una persona solo quiere sexo contigo: ¿qué hacer?

¿Estás saliendo con una persona que te encanta pero temes que solo te quiere para tener sexo? En esta situación se tienen que tomar decisiones importantes para no acabar mal pero si no sabes qué hacer o qué decirle, expertos en psicología te recomiendan cómo actuar sin que se aleje de ti, pero antes debes identificar si tus sospechas son las correctas.

Hoy en día las relaciones amorosas pueden ser más libres, sin embargo, esto no quiere decir que las personas dejen de tener responsabilidad afectiva y es de suma importancia que si ya detectaste que solo quieren tener sexo contigo y no hay intereses de por medio como una relación formal y no es lo que tu buscas, deberás tomar cartas en el asunto o de lo contrario si eres tu quien solo busca tener intimidad es mejor que lo dejes claro ante de que alguien salga herido.

Identifica las señales de que solo quiere tener sexo contigo | Foto: Pexels

¿Qué hacer si solo te quiere para tener sexo?

De acuerdo con el portal psicología online, una vez que confirmaste tus sospechas, el paso siguiente es actuar, y para ello tienes que hablar frente a frente y sin rodeos. Lo primero que tienes que hacer es preguntarle directamente qué es lo que busca y cuáles son sus intenciones contigo a corto, mediano y largo plazo.

Solo quiere sexo

En caso de que te diga que efectivamente solo quiere tener encuentros contigo, dependerá de ti aceptar o rechazarlo. Y es que nadie está obligado a estar en una relación para tener intimidad así que puedes considerarlo, pero debes tener en cuenta que se pueden involucrar sentimientos que van más allá de la intimidad.

Recuerda que en una relación de solo sexo se pueden involucrar sentimientos | Foto: FreePik

Yo busco una relación estable

Si estás segura que lo que tu buscas es una relación estable, afronta lo que sientes y dile a esa persona que no estás dispuesta a seguir en una relación así, pues lo que tu quieres es algo serio y formal. Si te contesta que no está dispuesto, lo mejor es dejar de ver a esa persona y cortar todo contacto, ya que de lo contrario podrías salir lastimada.

Señales de que solo quiere acostarse contigo

Para entender las señales de que solo quiere acostarse contigo, es crucial prestar atención a varios aspectos antes de que entables una conversación con él o ella para dejarle claro que no es lo que tú buscas. Recuerda, estas son solo señales y no una confirmación absoluta de sus intenciones, dependerá del contexto en el que se haya desarrollado la relación.

Primera señal: Sus conversaciones se centran principalmente en temas eróticos o sexuales. Si él evita hablar de temas personales o profundizar en otras áreas de tu vida, podría ser un indicador.

Si no estás dispuesta a llevar una relación solo de sexo debes decirle | Foto: Pexels

Segunda señal: Observa su comportamiento. Si solo te busca en momentos propicios para el sexo, o si sus cumplidos giran en torno a tu apariencia física y no a tu personalidad o talentos, es posible que esté más interesado en la intimidad que en una relación seria.

Tercera señal: Considera cómo te trata. Si tienes la sensación de que solo te usa para el sexo y no te considera como una posible pareja, tus sospechas podrían ser ciertas.

¿Cómo enamorar a una persona que solo quiere acostarse contigo?

Para enamorar a una persona que solo quiere sexo, es fundamental construir una relación más profunda y significativa. La conexión emocional es clave. Muestra interés en su vida, en sus gustos, en sus preocupaciones. Hazle sentir valorado y apreciado por quien es, no solo por el aspecto físico o sexual.

Es aconsejable también demostrar seguridad e independencia. No te muestres desesperada por su atención o su amor. Hazle saber que tienes una vida interesante y plena, y que él puede ser una parte maravillosa de ella, pero no la única. Además, debes establecer límites claros. Si esa persona solo quiere sexo, no tienes por qué aceptarlo si no te sientes cómoda. Hazle saber que buscas algo más y que estás dispuesta a esperar hasta encontrarlo.

Si no te sientes cómoda tienes que hacérselo saber | Foto: Pexels

Por último, recuerda que la autenticidad es fundamental. No intentes ser alguien que no eres para atraerle. En cambio, sé tú misma y déjale ver la persona maravillosa que eres.

