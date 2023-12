Feng Shui: la limpieza energética que deberás hacer en el solsticio de invierno 2023

Para el Feng Shui los solsticios del año son fechas muy importantes. Se cree que evento natural que ocurrirá este día está cargado de energía, por lo que es buen momento para hacer algunos rituales que nos ayuden a empezar bien el 2024, pero para esto hay algunas cosas que debes de hacer para atraer todo lo positivo.

El Feng Shui surgió en China hace unos 3 mil 500 años y su significado se traduce como "viento y agua". En la antigüedad, se originó para estudiar los cambios que producía el clima, los astros y la naturaleza en relación con la energía de las personas. Esta técnica se introdujo años más tarde en la decoración de interiores para buscar un equilibrio de la energía en las personas, a través de la distribución y orientación de los espacios donde desarrollan sus actividades cotidianas.

El solsticio ocurrirá este 21 de diciembre de 2023 | Foto: Pinterest

Feng Shui: limpieza energética por cambio de estación

El hemisferio norte le da la bienvenida al invierno este 21 de diciembre a las 21:27. Por cambio de estación el Feng Shui recomienda hacer una limpieza energética en tu hogar durante este punto de inflexión para renovar energías siguiendo los principios de esta filosofía oriental.

Despójate de lo que no es necesario

Deshecha lo que no es necesario, antes de guardar tu ropa de otoño, tira lo que ya no usas, objetos rotos o que ya no son necesarios. La idea es dar lugar a los nuevo que queremos que llegue.

Limpia todos los rincones de tu casa | Foto: Freepik

Prioriza la limpieza

Lava a fondo balcones, patios, terrazas, ventanas y persianas. Las ventanas son muy importantes porque son los ojos de nuestro hogar. También es fundamental barrer entre las macetas, limpiar los pisos darle mantenimiento a las plantas. Si tienes fuente o piscina también es necesario que la limpies.

Crea un entorno liviano y fresco

Una vez que hayamos limpiado y tirado lo inservible, refresca tu espacio, haz que tus cortinas iluminen la mayor parte de tu casa. Agrega plantas que le den vida a tu hogar y mantenlas sanas.

Pasos para hacer un ritual energético de Feng Shui para el solsticio

Dirígete hacia el lugar más iluminado de tu casa, puede ser en la sala. Enciende una vela roja durante el amanecer, medita en calma mientras fija la mirada en su llama. Escribe una lista con los hábitos positivos que deseas que estén presentes en tu vida y léelos mientras meditas y manifiestas. Deja que la llama se consuma y agradece por las bendiciones que tienes actualmente. Al final puedes sahumar los espacios, esto te ayudará a limpiar las energías.

Sahuma todo tu hogar, eso te ayudará a limpiar la energía | Foto: Pinterest

El Feng Shui refiere que el solsticio de invierno es temporada de balances y replanteos por su cercanía con el festejo de Año Nuevo. Por eso también representa una buena oportunidad para agradecer al Sol.