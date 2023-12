El secreto de Bill Gates para que sus hijos fueran exitosos y que debes aplicar con tus niños

No existe ninguna persona en el mundo que no conozca el nombre de Bill Gates, pues sus contribuciones al desarrollo tecnológico marcaron un antes y un después a nivel mundial; además de su ya conocido software y empresa de Microsoft, también ganó terreno en el mundo de los negocios y se abrió paso en la filantropía. Es por esto y más que el magnate es uno de los mayores referentes de éxito en todo el mundo.

Y como tal, también es una inspiración para millones de personas que todo el tiempo están en búsqueda de las claves del éxito, ya sea para alcanzarlo lo más rápido posible o para nunca soltarlo; sin embargo, muchas madres y padres de familia también quieren aplicar los trucos, secretos y consejos que el propio empresario ha dado para conseguir dejar huella en el mundo. Aquí te las contamos.

Bill Gates confesó cuál fue su mayor secreto en la crianza de sus hijos para que se convirtieran en personas exitosas, eso sí, cada uno bajo sus propias condiciones e intereses, y en poco tiempo este efectivo truco fue retomado por muchas familias para aplicarlo con los niños de la casa y así ayudarles a que solo se centren en lo que de verdad importa. ¿Lo pones a prueba?

Según reveló el también filántropo, durante la infancia de sus tres hijos se centró en que crecieran rodeados de la tecnología, pues resulta imposible no verse sumergidos en ella, especialmente para los padres que ven por la crianza de sus hijos en pleno 2023; sin embargo, tuvo una importante prohibición para con los menores y fue el uso del celular.

Esta pauta es una de las más importantes que reveló Bill Gates, pues aunque para muchas personas los celulares son una herramienta a la que incluso los menores tienen acceso, lo cierto es que también puede ser un distractor. De acuerdo con el empresario, esta prohibición llevó a que sus hijos tuvieran una mejor interacción familiar, y es que cuántas veces en la hora de la comida todos están pendientes de las pantallas en lugar de fomentar la convivencia.

"No teníamos móviles en la mesa cuando estábamos comiendo, no les dimos móviles a nuestros hijos hasta los 14 años y se quejaban de que otros niños los tenían antes", dijo Gates a The Mirror.