Estos son los 6 juegos más buscados en Google que sí o sí debes descargar esta Navidad

Con el fin del 2023 y las grandes ofertas en videojuegos, seguro que estás en busca de ese título para disfrutar estas vacaciones, bueno Google puede ayudarte con eso, ya que publicó un listado con los videojuegos más buscados a lo largo de este 2023.

Así que si estás interesado en las tendencias de lo más jugado de este año 2023, aquí tienes un listado con los 6 juegos más buscados en la industria:

1.- Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy/Creditos: @hogwartslegacy

Con un lanzamiento en febrero pasado y después de un sin fin de retrasos por la pandemia, el título de Avalanche Software por fin salió para todos esos aficionados a la saga de Harry Potter.

Un mundo abierto donde todo fanático de la saga pudo cumplir su más grande sueño; ser un alumno de la famosa escuela de hechicería, Hogwarts. Así, puedes deambular por los mismos pasillos por los que Harry, Hermione y Ron lo hicieron en la aclamada saga de películas.

Teniendo aventuras, desde duelos de magia hasta partidos de Quidditch, pues Hogwarts Legacy, fue un rotundo éxito de ventas, tanto para los más fanáticos como para los que quieren adentrarse al mundo de Harry Potter.

2.-The Last of Us

Joel y Ellie en The Last of Us 1/Créditos: Naughty Dog

Ya sea que conociste esta franquicia por la serie de HBO Max o eres uno de los jugadores en busca de su remake, The Last of Us fue una de las franquicias más buscadas a lo largo del 2023.

No es de sorprenderse, pues la historia de Ellie y Joel, sigue robando corazones alrededor del mundo, a pesar de su lanzamiento en 2013, causando aún más revuelo, pues gracias a la encarnación de Pedro Pascal y Bella Ramsey, nuevos jugadores se dieron la oportunidad de probar el juego de Naugthy Dog.

3.- Starfield

Starfield/Créditos: @bethesda

Uno de los juegos más esperados por la comunidad, pues esta odisea espacial desarrollada por Bethesda dio de que hablar durante todo el año, con todo y sus múltiples demoras, Starfield no defraudo a la comunidad gamer

Incluso rompió la racha de más de un año sin que Xbox tuviera un lanzamiento exclusivo de clase AAA, pues con su llegada para Xbox Series S/X, logro posicionarse como uno de los juegos más importantes del 2023, llegando a cuestionarse la falta de su nominación por parte de los Games Awards.

4.- Baldur's Gate 3

El ganador del Goty 2023/Créditos: @thegamesawards

Uno de los que para la mayoría de gamers no conocía, pues Baldur´s Gate 3 ganó el GOTY, premio que otorga la gala de premios The Games Awards, robándole premios a juegos más conocidos como The Marvel's Spider-Man 2 y Alan Wake.

Pasó de ser la oveja negra, a uno de los juegos más buscados por parte de la comunidad gamer, disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S, este es uno de esos juego que debes jugar sí o sí.

5.- El juego de la Sandía

El juego de la sandia/Créditos: @Twitch

El juego favorito de los streamers por los últimos meses, pues todo su fama se lo debe a Twitch y las múltiples horas que han pasado jugando esté divertido rompecabezas desarrollado por Aladdin X, empresa japonesa desarrolladora de videojuegos.

Pues esté divertido rompecabezas, muy parecido al famoso Tetris, ha llegado a los casi 4 millones de descargas en la plataforma de Nintendo Switch, mientras que se puede jugar en PC de manera gratuita.

6.- Diablo IV

Diablo IV/Créditos: @blizzardgames

No es de sorprender que una de las sagas más famosas y polémicas de Blizzard Entertainment aparezca en este listado, pues después de la polémica que hubo con el pasado título que solo estaría disponible en celulares, la franquicia de Diablo regresó para por fin entregarles lo que merecían a los fans de la saga.

Incluso mucho de su éxito tuvo que ver, gracias a la compra de Activision/Blizzard por parte de Xbox, pues su lanzamiento en consolas y ediciones especiales ayudaron a qué el título pudiera sobresalir por encima de muchas franquicias del momento, llegando hasta colaborar con Overwatch.

Por lo que si estabas aún con dudas sobre que videojuego comprar para estas navidades, esperemos que esta lista pueda ayudarte, pues estos títulos son de lo más buscado y jugado del año 2023.