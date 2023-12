Los 5 consejos de Jack Ma, el creador de Aliexpress para abandonar la pobreza

El empresario chino Ma Yun, conocido en occidente como Jack Ma, nació el 10 de septiembre de 1964 y es una verdadera celebridad, esto por ser el fundador de Alibaba Group y de la página de comercio digital Aliexpress. Ha sido tal su éxito que se convirtió en el primer ciudadano chino en aparecer en la portada de la revista Forbes.

En el año 2020 llegó a tener una fortuna de 37 mil 300 millones de dólares. En la actualidad, sus acciones y propiedades acumulan un valor de unos 22 mil 800 millones de dólares.

El año pasado, Jack Ma se deshizo de un porcentaje de Alibaba Group, pero aún tiene el control económico y jerárquico de la empresa. En marzo del 2023 se anunció que el multimillonario chino se uniría a la Universidad de Tokio, donde enseñaría gestión y agricultura sostenible. Esto porque intenta crear un vínculo con los jóvenes y ayudar a generar nuevas oportunidades para todos ellos.

Jack Ma y sus cinco consejos para ser millonario

FOTO: Archivo

Los cinco consejos del fundador de Aliexpress para salir de la pobreza

Es claro que hay aspectos fundamentales que ayudan a una persona para tener éxito en la vida, como lo es la perseverancia, el trabajo arduo y la constancia. Pero en el caso del empresario de 59 años, hay cinco puntos fundamentales que ha seguido en su vida y que le han ayudado a ser un éxito en los negocios.

1.- Buscar siempre un apoyo

Busca tener socios que sean como tú, que tengan un compromiso parecido al tuyo, pero que también tengan capacidades complementarias a las tuyas, para que se abarquen los más espacios posibles. Reconoce que, cuando se crea un negocio propio se renuncia a valores como el aguinaldo, bonos o quincenas, pero el lado bueno es que no hay un tope de ingresos o limitante de algùn tipo.

2.- Rodearse de gente joven

Aunque hay muchas cosas que aún les queda por aprender, su pensamiento innovador y vitalidad aportarán un nuevo punto de vista al negocio que estás armando. Busca gente que sea joven y feliz, "porque es una garantía de que vendrán nuevas ideas y experiencias.

3.- No renunciar ante el primer obstáculo

Jack Ma fracasó en varias ocasiones, fue despedido de muchos trabajos y no lo contrataron en otros que quería. Pero tuvo el sueño de Alibaba y el trabajo duro siempre fue una herramienta para lograr las cosas que realmente deseaba.

La perseverancia fue clave para Jack Ma, en su camino al éxito

FOTO: Archivo

4.- Pensar en mejorar algo ya existente

Un negocio puede ser algo nuevo, pero también puede ser una adaptación que ya existe. Para el fundador de Aliexpress es incluso más importante la segunda, porque la clave de una empresa es transformar el mercado y aportar un valor añadido. "Tienes que idear algo que no ha existido nunca, para el futuro”.

5.- No obsesionarse y dedicar tiempo a uno mismo

Este punto no necesita más explicación. “Si gastas todo tu tiempo en el trabajo, tarde o temprano te arrepentirás. Todo el tiempo me recuerdo que nacimos no para el trabajo sino para disfrutar de la vida. Para mejorar la vida de otras personas, no para estar siempre en el trabajo”, dijo en una entrevista.