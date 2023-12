4 hierbas naturales que te ayudarán contra la gripe y el resfriado

En la temporada de invierno se vuelven más comunes las enfermedades respiratorias, como la gripe y el resfriado debido a las bajas temperaturas. Aunque siempre es recomendable acudir con un doctor para recibir un tratamiento, este podría ser apoyado por unas hierbas naturales que son recomendadas para tratar este tipo de problemas.

Desde épocas milenarias, se han usado las plantas medicinales para tratar, aliviar y reducir síntomas de diferentes enfermedades. De acuerdo a los que saben de herbolaria, hay hierbas específicas para cada uno de los padecimientos, por ejemplo, en el caso de la gripe y el resfriado, estas plantas ayudan contra la tos, los estornudos y la congestión nasal.

Sigue leyendo:

¿Tomas jugos para evitar enfermedades respiratorias? esta es la razón por la que no debes hacerlo

El shot de vitamina C que puedes preparar de manera casera para no enfermarte de gripa

Equinácea refuerza el sistema inmunitario IG @revistajardin

¿Cuáles son las hierbas que ayudan a tratar la gripe y el resfriado?

Durante el invierno el sistema inmunológico está más sensible, por lo que enfermedades como la gripe y el resfriado suelen ser más comunes. Aunque se recomienda aumentar el consumo de alimentos con vitamina C para evitar padecimientos, es complicado no tener una recaída en la salud, por lo que una solución natural son las hierbas medicinales que ayudarán con algunos de los síntomas.

Equinácea : esta es una de las plantas más estudiadas, por lo que se ha demostrado que refuerzan el sistema inmunitario e inhiben los virus y las bacterias . Este se puede consumir en té , tintura o cápsula .

: esta es una de las plantas más estudiadas, por lo que se ha demostrado que refuerzan el sistema inmunitario e inhiben los y las . Este se puede consumir en , o . Malvavisco: tiene propiedades curativas debido a que contiene polisacáridos , un sustancia natural que alivia las membranas mucosas irritadas. Se pueden hacer las raíces y las hojas en un té o una infusión.

tiene propiedades curativas debido a que contiene , un sustancia natural que alivia las mucosas irritadas. Se pueden hacer las raíces y las hojas en un té o una infusión. Pelargonium : esta es una raíz que ayuda a reducir los síntomas de infecciones respiratorias como tos, resfriados, dolores de garganta, neumonía, amigdalitis y sinusitis aguda. Esta hierba se vende en extracto, pastillas y tinturas.

: esta es una que ayuda a reducir los síntomas de infecciones respiratorias como tos, resfriados, dolores de garganta, neumonía, amigdalitis y sinusitis aguda. Esta hierba se vende en extracto, pastillas y tinturas. Astrágalo: de acuerdo a diferentes estudios, esta hierba mejora la función de los glóbulos blancos, aumentando así los anticuerpos, además, previene infecciones respiratorias. Se puede ingerir té, cápsula o tintura.