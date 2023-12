5 plantas medicinales ideales para los curar padecimientos más comunes entre niños

El frío de la temporada no sólo trae consigo los mejores outfits del año, sino también algunas enfermedades respiratorias que a pesar de no ser graves, sí causan muchas molestias y aunque hay muchos métodos para protegernos de ellas, no siempre podemos evitarlas ya que las y los niños suelen ser los más propensos a enfermarse, siendo una inquietud constante para las madres, quienes siempre buscan explorar alternativas más naturales.

5 plantas medicinales que los niños sí pueden consumir

Si bien es muy importante recordar que no todas las plantas medicinales están indicadas para las y los niños debido a los efectos adversos que éstas traen, según la opinión de pediatras especializados hay algunos remedios que sí pueden ser una opción suave y eficaz para tratar diversas dolencias en las y los más pequeños, proporcionando alternativas que pueden complementar los tratamientos convencionales; si tú quieres comenzar a usar plantas medicinales como remedios naturales, aquí hay algunas que son completamente seguras para niñas y niños.

Sigue leyendo:

Romero: 5 propiedades medicinales que puedes aprovechar para aliviar algunas dolencias leves

Las plantas aromáticas perfectas para tener en el interior de casa y que además tienen propiedades curativas

A pesar de la creciente recomendación de este enfoque natural, es crucial ejercer precaución al tratar a niños con alergias o asma.

Fotografía: Pinterest.

Manzanilla: sus propiedades abarcan desde mitigar el dolor de panza, combatir la diarrea, espasmos gastrointestinales, náuseas y vómitos, hasta aliviar gases y falta de apetito; así como algunos beneficios para tratar el insomnio y puede consumirse en infusión.

Malva: se recomienda para aliviar la dermatitis del pañal, eccemas, granos, quemaduras superficiales y hongos, proporcionando también protección a las mucosas del sistema respiratorio y aliviando la garganta, así como para combatir la tos; la preparación implica infusionar 20 g de malva por litro de agua durante 10 minutos y colarla antes de consumir.

Saúco: destaca por su utilidad en el tratamiento de la fiebre y resulta beneficioso para combatir la gripe y bronquitis. Para aprovechar sus propiedades, se recomienda tomar la infusión a lo largo del día, contribuyendo al control de los músculos de la vejiga.

Melisa: se destaca por aliviar los nervios y ayudar a conciliar el sueño, pero también es ideal para combatir gases y espasmos gastrointestinales; se puede consumir en infusión, ya sea de manera individual o combinada con manzanilla y anís verde.

Bardana: destacada por ser altamente efectiva en el tratamiento de las impurezas cutáneas, resulta especialmente beneficiosa para los niños propensos a padecer acné, eccemas y forúnculos. Sus propiedades cicatrizantes, desinflamantes y dermoprotectoras la convierten en una elección óptima; para su aplicación, se recomienda realizar masajes o emplear compresas.

Este cuidado adicional se vuelve imperativo para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños al incorporar estas prácticas naturales en su cuidado médico.

Fotografía: Pinterest.

¿Los niños pueden tomar infusiones de plantas medicinales?

La opinión de médicos expertos sobre la administración de infusiones de plantas medicinales a niños puede variar; en general, muchos médicos reconocen que algunas plantas medicinales pueden tener propiedades beneficiosas para la salud de las y los niños cuando se administran de manera adecuada y bajo supervisión médica.

Es crucial tener en cuenta la seguridad y la edad del niño al considerar el uso de infusiones de plantas medicinales, ya que algunas plantas pueden tener efectos secundarios o reaccionar de manera negativa con otros medicamentos, por lo tanto, la orientación de un profesional de la salud es esencial para determinar la seguridad de una planta específica y su dosificación para la infancia.

En tales casos, la elección de las plantas medicinales apropiadas debe realizarse con especial atención, siguiendo las indicaciones de un especialista o administrándolas en dosis moderadas.

Fotografía: Pinterest.

Antes de ofrecer cualquier infusión de plantas medicinales a una niña o niño, se recomienda consultar con un pediatra u otro profesional de la salud, para que estos expertos pueden evaluar la condición de salud de la niña o niño, considerar posibles alergias y brindar recomendaciones personalizadas para garantizar la seguridad y eficacia del tratamiento.