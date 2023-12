Usa vinagre para quitar el olor a orina de tu casa

Las mascotas son la mejor compañía que podemos tener en casa, además se convierten en un integrante más de nuestra familia. Sin embargo, también demanda atención, cuidados, gastos y responsabilidad, sobre todo a la hora de educarlos y enseñarles lo que pueden y no hacer dentro de la casa.

El entrenamiento de un perro o gato suele requerir paciencia, pero si desde cachorros los enseñamos a identificar donde dormir, donde hacer sus necesidades y algunos trucos, aprenderán más rápido y o no ocurrirán accidentes como hacerse pipí donde no deben, algo difícil de corregir si no lo haces a tiempo.

Además, las manchas y el olor que se hacen con el tiempo pueden perdurar por un tiempo en superficies y telas, por lo que el perro seguirá con el mismo hábito una y otra vez, ya que el olor a orina actúa como un marcaje para ellos. Si quieres eliminar este desagradable aroma para alejar a tu mascota, checa este remedio casero que será muy efectivo.

El olor a orina puede permanecer por mucho tiempo en la superficie, esquinas de los muebles, colchones o alfombras a pesar de que limpies superficialmente, el marcaje atrae a los perros debido a su olfato, quizás puede pasar desapercibido para nosotros, pero ellos seguirán orinando en el mismo lugar.

Para ello debes utilizar un ingrediente de cocina muy efectivo en la limpieza y es que gracias a sus propiedades puede eliminar aromas, desinfecta y desmancha si lo utilizas solo o si lo mezclas con bicarbonato de sodio. Se trata del vinagre blanco, solo basta con mojar la zona donde esta la marca de orina y eliminaras el olor por completo.

Puedes mezclarlo con agua y aplicarlo con un trapo al limpiar la superficie, puedes mezclarlo con jabón para trastes o con bicarbonato de sodio para retirar las manchas amarillas y el olor a orina, ya que al ser una sustancia alcalina y ácida, estos ingredientes contrarrestan sus efectos.

Uno de los remedios caseros más efectivos para eliminar el olor a orina de perro es mezclar vinagre blanco con bicarbonato de sodio. Ten en cuenta que el pis tiene sustancias alcalinas y ácidas, así que para lograr eliminar el olor que producen usaremos la combinación de estos ingredientes ácidos que contrarrestarán el efecto.