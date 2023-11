Encontramos el dupe del vestido con lentejuelas viral de H&M y cuesta la mitad que el original

Las amantes de la moda tienen una nueva obsesión de la temporada y todo es culpa de H&M, pues la marca recientemente lanzó una icónica colección de ropa pensada para armar los looks más chic de la época y es que el glamur, el brillo y la elegancia son piezas clave de nuestros outfits una vez que inician los preparativos de las posadas, la Navidad y el Año Nuevo. Pero de toda la selección de piezas, hay una en particular que ha acaparado la atención de las fashionistas.

Se trata del vestido de lentejuelas en color blanco y con un escote en la espalda que está acompañado por un enorme moño negro que denota elegancia y que es perfecto para sumarnos al "old money", este diseño se ha vuelto viral en redes sociales, en donde muchas usuarias han compartido videos probándose la lujosa prenda que en México se puede conseguir por mil 499 pesos. La mala noticia es que esta prenda ya se encuentra agotada en tiendas físicas y en línea.

¿Lo has visto en TikTok? (Foto: IG @hm)

Y sí tú al igual que muchas amantes de las tendencias quieres lucirte en esta época del año con un vestido de lentejuelas tan trendy como este y ya recorriste todas las sucursales de H&M de tu ciudad deseando tener suerte y encontrar uno abandonado en un perchero, te tenemos buenas noticias. ¡Pues existe un dupe que puedes comprar mucho más barato!, así que no pierdas la oportunidad de verte fancy en las últimas semanas del 2023.

Es la sensación en TikTok. (Foto: Captura de pantalla)

Dupe del vestido de lentejuelas de H&M, te decimos dónde conseguirlo

El dupe de este precioso diseño se encuentra en la cadena de Dunnes y aunque no lo creas su parecido también lo está llevando a ser viral en redes, por lo que algunas tallas puede que ya no estén disponibles. Por otro lado, debes de tomar en cuenta que aunque tienen rasgos muy similares, hay un detalle que no le ha encantado a todo el mundo y es su color, pues del blanco de H&M pasó a un fucsia que sin duda nos recuerda al Barbiecore que llevamos en verano.

Según lo que se aprecia en las fotos del sitio web de Dunnes, este diseño recupera las mangas largas y de campana, así como un cuello bajo, un ligero escote en la espalda y un moño rosado con el que se consigue una prenda monocromática y brillante gracias a las lentejuelas.

Cabe destacar que la marca no tiene tiendas físicas en México, aunque puedes hacerte de este dupe por medio de su sitio web oficial. Lo único que tienes que hacer es buscar el Savida Blake Sequin Party Dress que actualmente tiene un precio de 40 euros, es decir, 751.78 pesos según el tipo de cambio de este lunes 20 de noviembre. Un detalle que no debes ignorar es que cuesta la mitad que el original, por lo que te ahorrarás 747 pesos. ¿Lo comprarías?

¿Lo usarías en este color? (Foto: Captura de pantalla)