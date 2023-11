Zara lanza colección inspirada en Harry Styles: está conformada por 60 espectaculares piezas

Además de ser uno de los mayores exponentes mundiales de la música pop el cantante Harry Styles, también tiene uno de los estilos más atrevidos, originales y creativos no solo de la época, de toda la industria musical. El ex integrante de One Direction ha impuesto moda y ha usado tendencias que pocos se han atrevido.

Zara, una de las grandes firmas españolas de moda retomó su estilo y en colaboración con su estilista personal de moda Harry Lambert, lanzaron una colección de ropa inspirada en el cantante británico. La edición destaca por los pantalones y suéteres, ofrendas predilectas del compositor.

El cantante británico es uno de los mayores iconos de la moda | Foto: Instagram @harrystyles

Zara lanza colección en colaboración con el estilista de moda de Harry Styles

Esta colección fue lanzada bajo el nombre “Cutie caos”, está conformada por 60 piezas que rondan los 599 y hasta los dos mil 500 pesos. Por su puesto dentro de las prendas que ya están a la venta además de pantalones y suéteres, también hay calzado, blazers, accesorios, cazadoras, chalecos, bolsos, gorros, camisas, corbatas y hasta ropa interior.

Al estar inspiradas en el gusto de Harry, la mayoría de las piezas son de estilo vintage, muchas de ellas basadas en la moda de los 60. Entre los colores que destacan es el marrón, amarillo, verde olivo, café rojo y beige. Mientras que los estampados salen a relucir en la colección.

La colección "Cutie Caos" no tiene género | Foto: Sitio web Zara

“Bienvenido al mundo del Cutie Caos, una colaboración entre el stylist de la moda Harry Lambert y Zara, un armario de colección diseñado para ser mezclado, amado y compartido”, dice la descripción en línea en la colección de ropa.

La colección "Cutie" Caos de Zara no tiene género

Es modista reveló para Vogue que las prendas no tienen género, las pueden usar tanto hombres como mujeres y las pueden combinar con el estilo que deseen. Otro aspecto importante para destacar es que las prendas no pertenecen a la moda "fast fashion" y con la intención de cuidar el medio ambiente, el diseñador indicó que la mayor parte de las piezas fueron confeccionadas con fibras de bajo impacto medioambiental y materias primas recicladas, como lana, poliéster, algodón.

La mayoría de las piezas están disponibles de la talla chica a la grande | Foto: Sitio web Zara

¿Dónde venden la colección de Zara inspirada en el estilo de Harry Styles?

La colección salió a la venta este 13 de noviembre en todas las tiendas físicas de Zara y también mediante compra en línea. Sin embargo, la disponibilidad de cada pieza dependerá de las existencias de las propias tiendas. La mayoría de las prendas están disponibles desde la talla chica y hasta la grande.

Harry Styles y su estilo vanguardista

El intérprete de 29 años ha revolucionado el mundo de la moda al atreverse a usar looks antes jamás usados. Ya es parte de la esencia de Harry verlo con creativos y originales outfits fuera de serie que mezclan estilo vanguardista, clásico y de época.

Las piezas son muy similares al estilo que usa el cantante | Foto: Sitio web Zara

Sin embargo, no se puede encasillar el estilo del artista al ser muy versátil. Actualmente el cantante ha brillado en los escenarios y fuera de ellos con icónicos vestuarios que ya han hecho historia en la moda.