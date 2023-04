Harry Styles y Taylor Swift estimulan la resurrección del vinilo

El furor que causan artistas como Harry Styles y Taylor Swift entre sus seguidores, quienes buscan tener cada material que lanzan a la venta, así como la nostalgia de coleccionistas y fanáticos de lo retro, ha hecho que en 2022, la venta del vinilo supera en unidades a los discos compactos en Estados Unidos, por primera vez desde 1987.

El año pasado, los consumidores compraron 41 millones de unidades de vinilo, frente a 33 millones de CD, lo que supone un cambio de tendencia espectacular, según el último informe de la Recording Industry Association of America. Alcanzando ingresos de mil 700 millones de dólares.

Expertos señalan que este crecimiento está impulsado por los nuevos artistas pop, como Harry Styles, quien en tan sólo tres días vendió 146 mil copias del vinilo de “Harry´s House” el año pasado, el material del cantante rompió el récord de ventas de este formato, que hasta el 2021, tenía Taylor Swift por vender 114 mil en una semana de su disco.

"Harry´s House" vendió tres 146 mil copias de vinilo en tres días

Por si esto fuera poco, el vinilo del “Fine Line” (2019), del ex One Direction también fue de los más vendidos en 2022.

No obstante, el streaming es el formato por el que aún se consume la mayor parte de la música y que por ende, más ingresos genera. En dicho año, estas plataformas crecieron siete por ciento, hasta alcanzar la cifra récord de 13 mi 300 millones de dólares en ingresos, lo que supone 84% del total.

SU CAMINO Y PROBLEMA

Fue en la década de los 80 donde se dio por muerto este formato con la llegada de los CDs, a principios de este nuevo siglo vivían su época más difícil, porque con el declive de las ventas, el Reino Unido y Estados Unidos desmontaron y vendieron las máquinas donde se hacían; fueron pocos países, como República Checa y Alemania, los que cuidaron sus fábricas, pero son pocas para la creciente demanda.

El 2022 registró 41 millones de ventas de vinilos

Por si fuera poco, la pandemia cerró muchas plantas durante un tiempo, y luego la materia prima con la que se hace, también se vio afectada por el paro que tuvo el mundo con dicha crisis sanitaria. Además, a principios de 2020, un incendio destruyó una de las dos únicas plantas en el mundo que fabrican discos de laca, una parte esencial del proceso de creación.

Esto también incrementa el costo de los vinilos, que si bien antes costaban entre 10 y 15 dólares, hoy rebasan los 40 y 50 dólares, si es de algún ejemplar antiguo alcanza hasta los 100. El problema está en que el negocio se basa en una infraestructura obsoleta de máquinas de prensado, la mayoría de las cuales datan de los 70 antes y son caras de mantener.

DATOS

Para el disco “30” de Adele, se pidieron medio millón de vinilos.

En 2022, 92 millones de personas están suscritas a un servicio de streaming en EU.

La Recording Industry Association of America señala que comprar un vinilo es tres veces más costoso que hace medio siglo.

En 2017, Sony volvió a abrir su planta de prensado japonesa después de 30 años.



NÚMEROS

146 mil copias se vendieron de Harry’s House.

117 mil copias vendió Taylor Swift en una semana.

