VIDEO | Harry Styles y Emily Ratajkowski son captados besándose

Harry Styles y Emily Ratajkowski se encuentran en medio de la polémica, pues fueron captados besándose apasionadamente. El video se está haciendo viral en redes sociales como Twitter y TikTok, plataformas en el que se encuentra en las principales tendencias, ya que ha comenzado a desatar los rumores de un posible romance entre las celebridades, que no hace mucho terminaron con sus respectivas parejas.

La noche de este sábado 25 de marzo se encendieron las redes sociales después de que se comenzara a hacer viral un clip en el que se observa presuntamente al cantante de "As It Was" besándose con la modelo y actriz en las calles de Tokio, Japón, lugar en donde recientemente se presentó el artista, de 29 años, con su tour. En las imágenes las celebridades se están mostrando cariño sin que les importe que estén en un lugar público y sin percatarse que están siendo grabados por alguien más.

Harry Styles y Emily Ratajkowski se besan apasionadamente

En el clip que encendió la red y está en las principales tendencias, se observa como Harry sostiene la mano de Emily y se acerca para darle un beso, acción que correspondió la modelo británica. Los dos están en la calle recargados en una camioneta, mientras tanto se pueden ver más personas al fondo caminando y hasta pasa un sujeto en una bicicleta que no se percata de la presencia de las celebridades. Lamentablemente, las imágenes fueron compartidas y ahora ya se encuentran en diferentes plataformas.

En redes sociales, los fanáticos del ex miembro de One Direction se encuentran debatiendo si esto se tratará de un romance entre los artistas, o por el contrario solo fue un encuentro casual. Hasta el momento, ninguno de los dos famosos ha hablado al respecto, pues hay que recordar que a ambos les gusta mantener su vida privada en un bajo perfil, sin embargo, en internet ya hay varias teorías sobre su presunta relación y hasta algunos memes, en los que hacen énfasis en la forma tan apasionada forma en la que se besaron.

En tanto, ambos artistas están solteros, pues Harry Styles terminó con Olivia Wilde en noviembre pasado tras dos años de relación. La actriz, de 39 años, y el cantante de "Love of My Life" se conocieron en el rodaje de "No te preocupes, querida" y empezaron a salir, sin embargo, decidieron concluir con su romance debido a que decidieron enfocarse en sus respectivas carreras, informaron medios estadounidenses.

Por su parte, Emily Ratajkowski se divorció el año pasado de Sebastian Bear-McClard, tras las múltiples infidelidades del actor. “Siento todas las emociones. Siento enojo, tristeza. Siento emoción, siento alegría, ligereza. Cada día es diferente”, admitió la modelo. “Lo único bueno que sé es que siento todas estas cosas, lo cual me gusta porque me hace creer que estaré bien”, declaró la actriz y modelo sobre su separación que fue una de las más comentadas.

