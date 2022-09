Emily Ratajkowski se divorcia: su esposo le habría sido infiel

Emily Ratajkowski se divorcia de forma oficial, pues aunque ya se sabía que estaba separada de su esposo Sebastian Bear-McClard, ahora un portal de noticias estadounidense confirma que la pareja está en el proceso legal, en medio de acusaciones de infidelidad.

Según los registros en línea, la modelo presentó documentos de divorcio el jueves en la ciudad de Nueva York. Esto se da después de las acusaciones de que Sebastian le fue infiel a la modelo de 31 años. "Ha habido muchas señales en las últimas semanas de que las cosas estaban llegando a su fin entre la pareja", explica el portal TMZ.

Sebastian le fue infiel a la modelo de 31 años. Foto: Instagram

Emily Ratajkowski se divorcia de Sebastian Bear-McClard

Emily y Sebastian se casaron en el año 2018 en una ceremonia sorpresa. La pareja tiene un hijo nombre Sylvester, pequeño que nació el 8 de marzo de 2021. El todavía esposo de la famosa modelo, es productor y actor de cine, ha trabajado en películas como "Good Time" (2017), protagonizada por Robert Pattinson, "Heaven Knows What" (2014) y "Still Life" (2006).

Ratajkowski y su pareja sorprendieron al anunciar en redes sociales su matrimonio, en febrero de 2018, a sólo 3 meses de haber comenzado a salir. Sin embargo, en julio de este año los rumores de una infidelidad por parte del esposo de la también actriz se hicieron más fuertes.

El matrimonio, que compartía una casa en la ciudad de Nueva York, fue vista junta por última vez en junio mientras estaban de vacaciones en Italia y parecía llevarse bien, pero un mes después fuentes cercanas a Emily afirmaron que planeaba pedirle el divorcio a Sebastian.

Emily y Sebastian tiene un hijo llamado Sylvester. Foto: IG @emrata

La modelo está lista para un nuevo amor

Ahora la información habría quedado confirmada, pues se sabe que el proceso legal ya está en marcha, aunque la pareja ya estaba separad meses atrás. De acuerdo con el portal estadounidense TMZ, Emily fue vista mudándose de su casa de Nueva York el mes pasado, y anunció recientemente en las redes sociales que estaba soltera y saliendo de nuevo.

A través de su cuenta de Tiktok, Ratajkowski publicó un video en el que habló del machismo que ella ha percibido por la sociedad actual: "El patriarcado no deja espacio para el amor", explicó en la grabación en la que agregó que siempre ha existido "esa idea de que los hombres consiguen mujeres, como si fuéramos una posesión".

En el clip, también dejó ver que ya ha superado la ruptura con Sebastian, al confesar que está preparada para un nuevo amor: "Como mujer que está soltera y que está pensando en volver a salir con alguien, es algo que he podido ver en mis amigos y a la hora de hablar del tema con ellos", dijo la modelo.

SIGUE LEYENDO:

FOTOS | Emily Ratajkowski y los looks de pedrería con los que enamora en redes sociales

Emily Ratajkowski reta censura en Instagram con arriesgada FOTO al natural