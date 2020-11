Disney Plus: Cuándo y cómo ver el concierto ÍNTIMO de Taylor Swift

Taylos Swift se presentará este mes brindando un concierto íntimo, vía streaming por Disney Plus, en donde se verá acompañada de sus fans en lo que supone un reencuentro tras cuatro meses de haber estrenado Folklore, su octavo álbum de estudio.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales la plataforma streaming, quien invitó a los suscriptores y fans de la cantante de 30 años a acompañarla en un concierto en vivo el próximo miércoles 25 de noviembre.

El concierto ocurrirá en la antesala de las fiestas decembrinas y estará disponible el registro dedicado a sus fans de un álbum “que te permite sentir tus sentimientos y es producto del aislamiento", compartió la famosa arista en el tráiler mediante el cual invita a sus seguidores a acompañarla.

"Las sorpresas continuarán"

Taylos Swift aseguró que tras la presentación de su octavo álbum, Folklore, el pasado mes de julio, las sorpresas continúan y ahora llega este concierto inédito de la mano de Disney Plus, plataforma digital que arribó a América Latina el pasado 17 de Noviembre.

Como resultado de un prolongado tiempo de aislamiento, Taylor Swift disfrutará del debut de este álbum que nació en la etapa de confinamiento; con Folklore: The Long Pond Studio Sessions, Swift espera pasar un momento inolvidable junto a sus fans mediante la plataforma streaming.

Mañana llega un concierto íntimo de @taylorswift13, de su último álbum folklore: the long pond studio.

25 de noviembre. Solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/0VogLp5vg5 — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) November 24, 2020

Taylor Swift grabó el material junto a sus colaboradores Aaron Dessner de The National, Jack Antonoff de Bleachers y Justin Vernon de Bon Iver, a distancia y de forma secreta durante la cuarentena. Y solo fue hasta que filmaron este especial que se reencontraron en una misma habitación.

Un grandioso resultado

Esta reunión ocurrió el pasado mes de septiembre de 2020 en el Long Pond Studio de Nueva York. ¿EL resultado? Una película de 17 canciones, las que conforman el álbum, y que estará disponible a nivel mundial a partir del próximo miércoles 25 de noviembre en Disney Plus.

Ha sido Disney Plus y la misma Taylor Swift quienes realizaron el anuncio del concierto este martes 24 en las redes sociales: “Bueno, es 24/11 y 24-11 = 13, así que tengo un anuncio. No has visto esta película antes. Folklore: ¡las largas sesiones de estudio saldrán esta noche a la medianoche PST en @DisneyPlus! #folkloreOnDisneyPlus“, compartió la cantante en Twitter.

Folklore es un álbum que te permite sentir tus sentimientos y es producto del aislamiento, detalló en el tráiler la artista estadounidense, mientras que Antonoff refirió que nunca había trabajado en un álbum como este: “Me alegré mucho de haberlo hecho, porque resultó que todo el mundo necesitaba un buen llanto, al igual que nosotros”, detalló.