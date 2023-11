¿Cómo saber si mi amiga me tiene envidia y qué hacer para detener esta situación?

Si estás leyendo esta información es porque seguramente sospechas que una de tus amigas más cercanas te tiene envidia y solo quieres venir a confirmarlo. Pues esa es una de las primeras señales para saber que esa chica que crees que es una de tus más fieles amigas, podría no serlo en realidad.

Es muy fácil identificar el sentimiento de envidia, basta con que prestes atención a ciertas acciones y palabras para que te des cuenta cuando una amiga siente envidia de ti. Y aunque es completamente normal de pronto tener este sentimiento, no está bien que se quede en nuestra vida, lo mejor es poner distancia con esa persona, pues sus conductas pueden empezar a dañarnos de distintas formas.

Pon atención a estos comportamientos porque no son del todo sanos | Foto: Freepik

Señales para saber cuando mi amiga me tiene envidia

“¿Dónde compraste…?

Una de las primeras señales de alerta es cuando te hace el típico comentario “¿qué lindo, dónde lo compraste…”, para que en solo unos días veas que ya trae algo muy parecido e incluso la misma prenda o accesorio.

Tu amiga siempre te halaga

Los cumplidos no hacen daño de vez en cuando, pero cuando alaba todo lo que usas o tu apariencia a diario, algo no está bien, y es normal que hagamos halagos a alguien cuando creemos que cierta prenda o su look está increíble. Pero cuando tu amiga te hace una inspección de arriba a abajo para emitir un comentario al prospecto, es que algo está mal en sus acciones porque hasta te pueden hacer sentir incómoda sus palabras.

Si sientes que tu amiga solo halaga tus cosas por envidia es una alerta | Foto: Freepik

Tu amiga resalta tus imperfecciones

Este es uno de los focos rojos más fuertes porque además atenta contra tu bienestar emocional. Definitivamente tu amiga te tiene envidia cuando te hace comentarios negativos sobre tu aspecto, especialmente sobre tu forma de vestir, arreglarse e incluso de tu cuerpo y peso. Es muy fácil identificar un comentario negativo de este tipo, no te dejes engañar por palabras disfrazadas de atención.

Lo que a tu amiga le ocurre es más importante

Las amigas que sienten envidia y que en realidad no son amigas, siempre van a minimizar tus logros haciéndote ver que lo que a ella le pasó, hizo o dijo fue más fuerte, más pesado o más difícil. Esta situación puede llegar a un punto que hasta te podría decir que aquel premio o reconocimiento lo obtuviste gracias a ella.

Si minimiza tus logros y sus actos son más importantes que los tuyos, tu amiga te tiene envidia | Foto: Freepik

¿Qué hacer si mi amiga me tiene envidia?

De acuerdo con el portal mexicano de Mundo Psicólogos, hay ciertas acciones que podemos hacer para que se den cuenta que algunos de sus comportamientos no son del todo sanos. Estas son algunas recomendaciones.

Intenta comprenderla: a veces la envidia puede ser resultado de malas vivencias en su pasado, y sería bueno entender por qué sienten eso. Aborda este tema con cuidado.

Evita hablar sobre ti mismo: dale importancia y lugar a las emociones que ella está experimentando, evita hablar sobre ti mismo y tus logros todo el tiempo. Dale importancia a los que ella esté viviendo y hablen de ello.

Háblale sobre ello: Si te diste cuenta que no quieres perder su amistad y que podría estar pasando por una mala racha, habla con ella al respeto y si así lo deseas, sugiérele que tome algún tipo de terapia.

En caso de que identifiques que la persona no quiere ceder y no quieres más su amistad, comienza a interactuar lo menos posible con ella, limita todo tipo de comunicación, pues en estos casos lo mejor es poner fin a una amistad que se puede volver tóxica.

Aléjate de ella de inmediato ponle un alto | Foto: Freepik

¿Por qué me envidia mi amiga?

La envidia es un estado emocional en el que se siente malestar por no poseer algo que otra persona tiene. Hay muchas razones por las cuales se puede sentir envidia, puede ser por cuestiones físicas, emocionales, aspectos que tienen que ver con bienes materiales. Este sentimiento se esconde detrás de la comparación o inferioridad.