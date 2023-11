¿Cómo dejar de amar a una persona que sólo te utiliza? La psicología te da la clave

Al menos una vez en tu vida, has tenido que tomar la decisión de terminar una relación que ya no avanza y que solo te está utilizando para sus propios beneficios y ya no hace equipo contigo. Cuando esta relación ha finalizado debes dejar de amarla o amarlo y esta es una de las preguntas que todos se han hecho: ¿Cómo dejo de amar a una persona?

Si bien es cierto, algunas personas que llegan a tu vida, son para darte una buena lección. Sí, habrá personas manipuladoras, tóxicas, abusivas que no vale la pena tener más en tu círculo o darles una segunda oportunidad. La única opción es buscar ayuda profesional y ver por tu bienestar emocional, por tu salud mental y no volver al pasado.

Muchas persona son manipuladoras en la relación Foto: Especial

Este es un tema tan complejo que solo lo podrían ver algunos expertos como psicólogos y sociólogos, sin embargo, lo que podemos mencionar es que existen personas que son como sanguijuelas, hablando metafóricamente, solo te robarán la sangre y la energía, tu felicidad y lo que más disfrutas de hacer en la vida, y llegarán caer en el abuso emocional (Gaslighting ) y te convencerán de cualquier forma para que creas que todo está en tu mente.

¿Cómo dejar a alguien que ya no amo y que solo me utiliza?

En muchas ocaciones, las personas se quedan en esta relación porque aún sienten aprecio, cariño y cierto amor por él o ella; sin embargo, lo mejor, de acuerdo a la psicología es dejar esa relación y avanzar, en especial si esa relación ya terminó.

De acuerdo con Kim Engel, experta en relaciones y matrimonios, reveló a a la empresa Healthline una serie de consejos que te servirán en este camino tan didicil por el que estás pasando, no importa si eres hombre o mujer.

La manipulación es un arma peligrosa contra una persona que está emocionalmente mal Foto: Especial

Acepta lo que significó esa persona en tu vida

Sin duda alguna, esa persona fue importante para ti, por el tiempo que compartieron; sin embargo, eso no significa que si ya no funciona la relación debas quedarte ahí para siempre.

Los importante es que tomes el tiempo necesario para procesar lo que significó para ti, reconocer lo que tuvieron y los motivos por los que ya no pudieron estar juntos, ya que esto te llevará a crecer y descubrir lo que quieres y a lidiar mejor tus emociones y estar preparado para no volver a cometer el mismo error.

Llorar es parte de un proceso de duelo Foto: Especial

Acepta la realidad

Kim Engel señala que hay que pensar en la relación de manera realista, tomando de base las cosas que sucedieron y suceden en el actualmente. Debes olvidar que las cosas pueden cambiar o mejorar si no hay posibilidad de hacerlo, a partir de eso, se debe tomar una decisión con serenidad para reconocer que algunos problemas ya no tienen solución.

No es ser pesimista, pero tampoco se puede imaginar un futuro que no existe y que solo son sueños utópicos y poco alcanzables.

Busca a tus amigos más cercanos

Si bien es cierto, un amigo fiel siempre estará en los momentos más difíciles, y buscará la manera de que te sientas mejor y de que te olvides de esa persona que en su tiempo fue importante para ti, te llevará por el camino de la distracción y de la paz mental, a realizar las cosas que te gustan y reconectarte contigo mismo

No obstante, la experta en matrimonios, revela que el pasar tiempo a solas será benéfico, ya que aprenderás a ser una persona independiente y tomar el control de tu propia felicidad.

Los amigos siempre estarán ahí cuando los necesites Foto: Especial

Acude con un profesional

La última pero no menos importante, es ir con un profesional a terapia, a entender tus propios demonios y sacarlos. Por ello, cuando sientas que te hundes más allá de salir, acude con un psicólogo para que puedas resolver esos asuntos desde un punto que no habías visto para poder sanar y trabajar en la mejor versión de ti.