Mar de Regil tiene el outfit perfecto para ejercitarte y verte como una bomba sensual

Una de las personalidades más polémicas del mundo del espectáculo es Mar de Regil, quien debido a sus polémicas declaraciones en redes sociales ha sido catalogada como "whitexican", lo cual a su vez a dado lugar a parodias protagonizadas por creadores de contenidos que ridiculizan los lujos con los que la joven cuenta, entre los cuales destacan sus atuendos compuestos por ropa de prestigiosas firmas de moda.

Sin embargo y ya que no todos disponen del presupuesto que la hija de Bárbara de Regil, siempre puedes inspirarte en algunos de sus looks que retoman prendas básicas para crear verdaderos atuendos glamurosos, casuales o deportivos, tal y como el último look con el que se dejó ver en su cuenta oficial de Instagram.

El look de la polémica celebridad incluso puede servirte para ir a correr en una tarde otoñal / IG: marderegil._

Mar de Regil muestra look deportivo perfecto para el otoño

Fue en esta red social que Mar de Regil decidió compartir en sus instastories una serie de imágenes y videos en los que, además de hacer gala de su flexibilidad y resistencia al momento de realizar rutinas de estiramiento, dejó en claro que incluso los atuendos más sencillos pueden convertirse en un básico para la temporada.

Esto en atención a que Mar de Regil optó por inclinarse por el uso de dos de los colores que estarán imperando durante esta estación del año: el verde bosque y el gris heráldico, tonalidades que a pesar de ser bastante contrastantes por su saturación, son plenamente combinables y pueden ayudarte a crear un atuendo deportivo super aesthetic que te haga apoderarte de las miradas al igual que la joven que hace algunos meses puso a la venta las pinturas que realiza en sus tiempos libres.

La bella hija de Bárbara de Regil se centra en un aire minimalista perfecto para la temporada / IG: marderegil._

Atuendo perfecto para hacer ejercicio

Además de tener una armonía cromática ideal para el otoño, el look de Mar de Regil tiene varias ventajas si lo que buscas es realizar un circuito de ejercicio completo, entre ellas el hecho de que su blusa está compuesta de algodón, algo que permite que sea bastante transpirable, mientras que su pans son entallados, sin llegar al grado de impedir la movilidad.

Con esto se crea un balance perfecto entre apariencia y utilidad, por lo cual, este atuendo de Mar de Regil es perfecto para hacer ejercicio en casa, en el gimnasio o incluso para ir a correr al parque, ya que además de estar equipada con la vestimenta adecuada, lograrás llamar la atención por la naturaleza cromática de tus prendas, las cuales se suman a las tendencias que están imperando durante octubre 2023.

Este atuendo es cómodo ágil y super aesthetic ¿te atreves a usarlo? / IG: marderegil._

