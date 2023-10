Jennifer López se deja ver con sensual atuendo deportivo que la rejuvenece más de 10 años

Jennifer López es una de las celebridades más queridas de Latinoamérica, por lo cual, siempre que se deja ver con un atuendo, por sencillo que este sea, termina causando furor entre sus fans, los cuales recientemente fueron testigos de uno de los atuendos que la celebridad utiliza para hacer ejercicio sin perder el estilo y retomando algunas de las tendencias de la temporada.

Así, portando un conjunto deportivo en un tono que baila entre el gris y el marrón, Jennifer López le comprobó a los internautas que sigue manteniendo una figura de envidia que le permite lucir entallados atuendos que van desde vestidos y ensambles hasta los ya famosos leggings, pieza de ropa que se convirtió en la protagonista de este look de infarto.

Así como puede ser una fashionista empedernida, sabe mucho de adolescentes / IG: jlo

JLo porta conjunto deportivo ideal para el otoño

El look que decidió llevar JLo se centra en la idea de lo ceñido para permitir que se genere una mayor movilidad al momento de hacer ejercicio, pensamiento que de hecho es la motivación de que la mayoría de las piezas de ropa pensadas para hacer ejercicio sean tan ajustadas, ya que esto evita que se atoren con algún instrumento o aparato del gimnasio.

Además, es importante que la tela de la ropa que elijas para ir al gym sea transpirable, esto quiere decir, que permita que el sudor no se concentre en una sola área, posibilitando así que tu espalda no esté mojada todo el tiempo, algo que también puede ocurrir con los pies si no se tiene un buen calzado.

JLo complementó su atuendo con una bolsa de mano en color camel / IG: jlo

De ahí que Jennifer López no haya descuidado este detalle al elegir un tipo muy especial de tenis, los cuales, si bien no guardan similitud con la gama de color que se utilizó para su atuendo en general, genera un contraste interesante que va de lo obscuro a lo más iluminado, es decir los tenis blancos de la celebridad.

En cuanto a accesorios, el look de JLo cuenta con una serie de collares y aretes dorados que si bien dan un estilo glamuroso a su conjunto, le pueden traer dificultades al momento de realizar alguna actividad física, por lo cual lo mejor es optar por no llevar joyería y en todo caso, ocupar gorras y lentes que te protejan del sol.

Para JLo uno de sus accesorios más requeridos son sin duda alguna los lentes de sol / IG: jlo

SIGUE LEYENDO

María Chacón marca la tendencia en traje de baño estampado rojo atardecer | FOTOS

Manelyk González tiene el microbkini arcoíris perfecto para derrochar estilo en otoño