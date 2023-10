La filosofía japonesa que cambiará tu vida para siempre y te hará ver todo más positivo

¿Te has sentido alguna vez frustrado, decepcionado o enojado por algo que no salió como esperabas? ¿Has pensado que la vida es injusta y que deberías luchar contra lo que no te gusta? Si es así, quizás te interese conocer una palabra japonesa que puede cambiar tu forma de ver las cosas: shoganai, que no es solo una palabra, es una filosofía de vida. La idea detrás es la aceptación de la realidad tal como es, sin resistirse ni lamentarse.

Muchos consideran que este concepto es una manera de eludir los pensamientos recurrentes sobre algo que no puedes modificar y mejor centrarse en aquello que sí vale la pena hacer para así encontrar la felicidad. Está relacionada con el "gaman", que habla sobre ser paciente y no dejarse derrotar ante un contexto complicado. Shoganai es una expresión de sabiduría y humildad, de reconocer los límites de nuestra voluntad y nuestra capacidad.

Es ver las cosas de otra manera. Foto: Freepik.

¿Qué significa shoganai, la palabra japonesa que te hará ver las cosas de otra manera?

La expresión se traduce como “no se puede evitar" o “no se puede hacer nada al respecto”. Su significado también tiene una gran profundidad en la cultura japonesa. También tiene que ver con el budismo zen, que enseña a vivir el presente sin apegarse a los deseos ni sufrir por el pasado o el futuro.

Tampoco se trata de resignarse. Foto: Freepik.

Es una forma de aceptar la cosas como son, esto se refiere a cosas como eventos naturales o circunstancias que no puedes controlar. Adoptar esta mentalidad te ayudará a reducir el estrés, controlar tus emociones y aumentar la resiliencia, que es la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a adversidades o situaciones difíciles. Se considera una cualidad psicológica que permite a individuos y comunidades sobreponerse a desafíos.

Todo tiene sus matices y debes saber cuándo aplicar el concepto

Shoganai también tiene sus límites y sus riesgos. No se trata de resignarse a todo ni de ser pasivos o conformistas. Hay situaciones en las que sí podemos hacer algo para cambiarlas o mejorarlas, y debemos actuar en consecuencia, como una situación incómoda en el trabajo o algo que te incomode en una relación amorosa o de amistad o cuestiones más sencillas.

Hay cosas que sí están en tus manos. Foto: Freepik.

Más que todo, nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud ante la vida. No es una excusa para rendirse ni una invitación al fatalismo. Shoganai es una expresión de sabiduría y humildad, de reconocer los límites de nuestra voluntad y nuestra capacidad, sin dejar de lado nuestra capacidad de adaptación.

