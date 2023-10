Paloma Cuevas: los 2 bikinis vintage con los que se robó el corazón del cantante Luis Miguel

A sus 51 años de edad, Paloma Cuevas sigue distinguiéndose por su porte y elegancia al momento de vestir, características que la han consolidado como una reconocida personalidad de la industria de la moda, en la cual lleva años desarrollándose como diseñadora, algo que le ha permitido colaborar con prestigiosas firmas de lujo. Sin embargo es más común que la novia de Luis Miguel opte por llevar sus propios diseños cuando se trata de alguna celebración importante.

Y aunque su pasión por la moda siempre está presente, hay ocasiones en las que deja que las tendencias más populares del momento se apropien de su guardarropa, en especial cuando se trata de conjuntos playeros, los cuales sabe combinar a la perfección con complementos como sombreros y pareos.

La reconocida diseñadora de modas en más de una ocasión ha hecho gala de su buen gusto al momento de vestir / IG: @palomacuevasofficial

FOTO: Paloma Cuevas en bikini

Y uno de los bikinis que más ha llamado la atención de Paloma Cuevas es este en tono arena, el cual además de contar con un discreto detalle de transparencias, utiliza la técnica del bordado para darle un énfasis especial al escote, algo que puedes aprovechar durante esta temporada del año para tus outfits playeros.

Aunque si lo que buscas es inspirarte en el look de la comadre de Aracely Arámbula, entonces será mejor que no descuides los accesorios, ya que estos ayudan a generar la diferencia en todos y cada uno de sus looks, algunos de los cuales incluyen desde sofisticados lentes de sol hasta bolsas a juego que la hacen lucir como una diosa.

Este bikini es ideal para las amantes de las tonalidades sobrias / IG: @palomacuevasofficial

Pero si de bikinis se trata, Paloma Cuevas siempre busca la manera de incluir un detalle coqueto a sus looks por medio de prendas extras que le dan vida a su outfit final, tal y como este coqueto short de picos con el que decidió darle énfasis a su cadera de una forma discreta y sensual.

El bikini perfecto para este otoño 2023

Mostrándose fanática de las tendencias retro, Paloma Cuevas también se ha dejado ver con algunos bañadores que remiten a la época de los sesentas, durante la cual se popularizaron ampliamente los lunares, sólo que en aquellos tiempos, la moda eran aquellas bolitas ostentosas, mientras que ahora es más común verlas en una presentación petite.

No importa si ya eres mamá, esto no te impide lucir tu cuerpo como toda una diosa / IG: @palomacuevasofficial

Por lo cual no es de sorprender que la novia de Luis Miguel que tanta polémica ha causado por su romance con El Sol de México, en uno de sus atuendos básicos de la playa haya optado por combinar un microbikini brasileño con un pareo que retoma el popular estampado en mención, mismo que también puedes aprovechar durante lo que resta del otoño.

SIGUE LEYENDO:

¿Qué fue de Sergio Basteri el hermano menor de Luis Miguel que estaba "desaparecido"?

Aracely Arámbula mandaría otra indirecta a Luis Miguel: "nunca estés muy ocupado"