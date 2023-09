Aracely Arámbula mandaría otra indirecta a Luis Miguel: "nunca estés muy ocupado"

Todo para indicar que Aracely Arámbula ya no se quedará callada con respecto al tema de Luis Miguel, pues desde hace algunos días, la actriz ha puesto algunos mensajes en contra del cantante y padre de sus hijos. Esta vez los fanáticos de "La Chule" notaron que podría haber mandado otra indirecta para "El Sol de México", quien supuestamente no le ha pagado la manutención de los menores y que además, no los ha visto desde hace varios años.

Hace unas semanas, la protagonista de "La Doña" sorprendió por romper el silencio ante los medios de comunicación y hablar por fin de la situación con el cantante, de 53 años. La artista dio su opinión al respecto de varios temas, desde el romance con su "comadre" Paloma Cuevas hasta mencionar que "Luismi" no ve a sus hijos, Miguel y Daniel, y que aún no ha pagado la prensión alimenticia que les debe. A pesar de que muchos pensaron que Arámbula había dejado ahí la polémica, al parecer seguirá con su postura de reaccionar a su expareja.

Luis Miguel no ve a sus hijos desde que se separó de Arámbula IG @aracelyarambula

La indirecta de Aracely Arámbula a Luis Miguel

Este martes 26 de septiembre, la también cantante compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram, en donde tiene 6.6 millones de seguidores. Una de las imágenes que colocó en la plataforma llamó la atención de sus fanáticos, pues aseguran que sería una nueva indirecta para Luis Miguel, ya que la frase habla de procurar a las personas que amas, algo que, de acuerdo a sus declaraciones, no ha hecho "El Sol de México", que no ha visto a sus pequeños desde que se separaron hace 10 años.

"Nunca estés muy ocupado para las personas que te aman y nunca estés muy disponible para las personas que te usan", se puede leer en la frase que compartió Aracely Arámbula, quien complementó la imagen con un "Así de claro", dejando en evidencia que está de acuerdo con el escrito. Y es que hace unos días, la ex del cantante de "La incondicional", Myrka Dellanos salió en defensa del artista, y aseguró que ama a sus hijos a pesar de que estén distanciados.

Aracely Arámbula coloca una frase en su cuenta de Instagram IG @aracelyarambula

Aracely Arámbula contesta a los ataques

En tanto, las palabras de la conductora al parecer molestaron a la actriz de telenovelas, que también por medio de sus redes sociales le mandó una indirecta. "La Chule" interpretó una parte de la canción de Muluma con Carin Leon "Según Quién", la cual dice "Dile al que te está informando /Que te está malinformando/ Que te informe bien", por lo que muchos de sus admiradores comenzaron a señalar que eran palabras para Myrka y Luis Miguel.

