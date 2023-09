Ex de Luis Miguel lo defiende e insinúa que Aracely Arámbula miente sobre la pensión

Después de que Aracely Arámbula volviera a arremeter contra Luis Miguel debido a que se ha desentendido de sus hijos, ahora una nueva versión sale a la luz, pues la exnovia del cantante, Myrka Dellanos recientemente dio unas declaraciones en las que defendió al "Sol de México", ya que aseguró que ama a sus pequeños, por lo que puso en duda las afirmaciones de la actriz, quien dejó en entre dicho que no ha recibido pensión para los menores.

Este fin de semana, la protagonista de telenovelas causó mucho revuelo en el espectáculo al volver a hablar de el intérprete de "La incondicional", pues hizo varias declaraciones en su contra, desde por fin reaccionar al romance con su "comadre" Paloma Cuevas hasta mencionar que el artista no ve a sus hijos, Miguel y Daniel, es por eso que varios medios retomaron la información, entre ellos La Mesa Caliente de Telemundo, en donde es conductora Dellanos, quien salió en defensa de su ex pareja y ahora buen amigo.

Aracely Arámbula mencionó que Luis Miguel es deudor alimenticio Foto: Agencias México

Myrka Dellanos defiende a Luis Miguel de Aracely Arámbula

"Quiero quitarme el sombrero de periodista, ponerme el de amiga", dijo la conductora durante el programa para hablar de la situación en la que está involucrado Luis Miguel. La presentadora indicó que el cantante no es un deudor alimentario, como lo llamó Arámbula en su reciente entrevista, por lo que inmediatamente su compañera Aline Mujica, quien se dijo cercana a "La Chule", destacó que el intérprete de "La Bikina" debe casi cuatro años de pensión alimenticia.

"No sé porqué ella lo dice porque no sé que hay en la mente de ella", destacó Myrka, que fue pareja de Luismi entre 2003 a 2005. Además, la conductora aseguró que el intérprete, de 53 años, quiere estar cerca de sus hijos, y como ejemplo, destacó la relación que actualmente tiene con Michelle Salas, la cual fue a un concierto de su padre en Las Vegas, dejando ver que hay una reconciliación previo a su boda con Danilo Díaz.

"Luis Miguel ama a sus hijos, él quiere ver a sus hijos. Siempre ha anhelado tener una familia y compartir con ellos. Es lo que siempre él ha querido", dijo Dellanos, y agregó: "Si se dan cuenta, él tiene una relación muy estrecha con su hija Michelle. Ella estuvo recientemente en los conciertos en Las Vegas. Se ven muy amorosos juntos. Me consta que él quiere pasar el tiempo con sus hijos", destacó la presentadora en el programa.

La conductora salió con Luis Miguel en 2003 IG @myrkadellanos

Por su parte, Mujica siguió defendiendo a Aracely Arámbula y destacó que la actriz siempre ha querido que Luis Miguel y sus hijos tengan una buena relación. Mientras tanto, Myrka Dellanos sugirió que Michelle podría ser una mediadora para que se haga un reencuentro entre el intérprete de "La chica del bikini azul" y Miguel y Daniel, que ya son unos adolescentes y supuestamente han preguntado por su padre.

"Tal vez a través de Michelle, que es su hermana, ya que los niños están mayorcitos, tal vez ella que fuera intermediara, que puede hablar con ellos, los niños pueden ir y ver a su papá con Michelle", sugirió la presentadora cubanoamericana, quien insistió que "Luis Miguel los ama y lo que quiere es verlos y tener a sus hijos cerca", generando diferentes opiniones entre el público, pues recuerdan que no es la primera vez que Aracely Arámbula acusa a "El Sol de México" de descuidar a los mejores.

Aracely Arámbula volvió a arremeter contra Luis Miguel IG @aracelyarambula

