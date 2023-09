Aracely Arámbula le recuerda a Michelle Salas que intercedió para que se acercara a Luis Miguel y le pide un favor

Aracely Arámbula acudió a la obra de “Vaselina” y ahí accedió a responder las preguntas de la prensa que siempre la aborda para saber sobre su vida, sus planes profesionales y sobre la relación con el padre de sus hijos, Luis Miguel, la artista decidió abrir su corazón y hasta un mensaje le mandó a Michelle Salas y Alejandro Basteri.

La actriz desmintió que ella le impida a el Sol de México ver a sus hijos, aclaró que su puerta siempre ha estado abierta para que los vea, señaló que debería tener más acercamiento independientemente de sus ocupaciones profesionales, incluso puso de ejemplo a Alejandro Fernández al compartir el escenario con sus hijos.

La actriz acudió a la obra "Vaselina" Foto: Instagram aracelyarambula

Al ser cuestionada sobre el acercamiento entre el intérprete de “La chica del bikini azul” y Michelle Salas dijo que le daba mucho gusto porque era una persona profamilia, pero cuando la prensa le recordó que ella fue quien logró el primer acercamiento entre Luis Miguel y la hija de Stephanie Salas, ya que ahí era pareja del cantante y supuestamente lo habría convencido de acceder a tener cercanía con su primogénita, ella lo admitió y hasta le mandó un mensaje a la influencer y a Alejandro Basteri.

“Ojalá que Michelle y Alejandro así como yo abogué por ellos, que ahora aboguen por Daniel y Miguel”, subrayó Aracely Arámbula.

Michelle Salas es la primogénita de Luis Miguel pero muchos años han estado distanciados Foto: Instagram michellesalasb

Aclaró que no han recibido invitación a sus conciertos, reconoció que a sus hijos no les interesa tampoco, detalló que él se debe ganar el amor de sus hijos, ya que hace muchos años que no los ve. Y dejó en claro que debe esforzarse, que sus hijos no van a hacer lo que él quiere al momento como las demás personas que lo rodean, que debe trabajar en mejorar la relación con ellos.

“No hemos recibido invitación para el concierto ni para nada”, reconoció Aracely Arámbula.

Tampoco han recibido invitación a la boda de Michelle ni ella ni sus hijos, lo que dejaría en claro que no hay relación entre la influencer y sus medios hermanos.

Aracely Arámbula rompe el silencio sobre Paloma Cuevas

También habló sobre Paloma Cuevas, dijo que no tiene comunicación con ella y hasta compartió que sus hijos se preguntan por qué a las hijas de ella su papá si las va a recoger y a ellos no. Y hasta una recomendación le dio al reconocido cantante “México es un país que lo quiere mucho pero él también debería mostrar su amor a México empezando por sus hijos”.

