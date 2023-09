VIDEO: Michelle Salas reaparece en concierto de Luis Miguel tras su pre boda, ¿hay reconciliación?

El mundo del espectáculo se encuentra de manteles largos y es que Michelle Salas, una de las tantas miembros de la Dinastía Pinal, acaba de celebrar su pre boda con una reducida y exclusiva lista de invitados en la que ni siquiera estuvo su tía Alejandra Guzmán, aunque un detalle que causó revuelo es que su familia paterna sí se hizo presente con Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel. Si bien su padre fue el gran ausente del evento, todo parece indicar que su relación se encuentra en su mejor momento.

Pues la madrugada de este sábado se volvieron virales algunos videos en redes sociales en los que se observa a la primogénita del intérprete de "La incondicional" asistiendo a uno de los conciertos que forman parte de la gira Luis Miguel Tour 2023 y que se alargará hasta el 2024 por lo que los rumores de reconciliación entre padre e hija también saltaron a la luz e incluso se revivió la esperanza de que el famoso sea quien entregue a Michelle Salas el día de su boda, misma que se celebrará en Italia y a la que no podrá asistir su bisabuela, Silvia Pinal.

Michelle Salas junto a su prometido en el concierto de su papá. (Foto: Captura de pantalla)

Michelle Salas se reencuentra con Luis Miguel en pleno concierto

Luis Miguel ya se encuentra en Estados Unidos, en su tercera parada para continuar con su gira de conciertos, y una de las primeras fechas que ofreció fue en Las Vegas, Nevada, un destino que se vio marcado porque entre los asistentes estuvo presente la familia del cantante. De acuerdo con la revista Quien, quien compartió el video del momento, además de la modelo e influencer, quienes también disfrutaron del show fueron su prometido, Danilo Díaz, así como el hermano del Sol de México, Alejandro Basteri.

El esperado reencuentro entre padre e hija ocurrió en el Dolby Live at Park MGM la noche del viernes 15 de septiembre, aunque según los reportes antes de disfrutar de la noche y las canciones más icónicas de su padre, Michelle Salas cenó en el restaurante Wazuzu junto a Fer Medina y Mariana Otero, influencer y novia de Alejandro Basteri, respectivamente. Asimismo, la misma publicación destacó que este encuentro no fue discreto, ya que la miembro de la Dinastía Pinal incluso se tomó algunas fotos con sus fans.

La grabación que rápidamente atrajo la atención de los fans muestra a una Michelle Salas disfrutando de las canciones de Luis Miguel desde la primera fila y con el apoyo incondicional de su prometido. Para la ocasión, la modelo no dudó en demostrar que es una de las mujeres más glamurosas del mundo del espectáculo, ya que llevó un elegante vestido nude entallado de mangas largas y cuello alto.

¿La entregará en el altar? (Foto: Captura de pantalla)

Este reencuentro causó sensación entre los fans de Michelle Salas y de Luis Miguel, además que trajo todo tipo de teorías e incluso revivió la esperanza de que sea el cantante quien entregue a su hija en el altar el día de su boda, pues desde hace varios meses se dio a conocer que por su apretada agenda él no asistirá a la unión matrimonial, mientras que la propia bride to be se ha mantenido al margen con declaraciones que no revelan muchos detalles.

"Papá e hija juntos", "quizá fue al concierto con la idea de que recapacite y la entregue en su boda", "entregarla no por que eso lo hará su mamá, pero tal vez pueda ir", "ojalá que si vaya a la boda de su hija", "adoro los finales felices", "que maravilla" y "simplemente hermosos" son algunos de los comentarios que se leen en la red. Por su parte, Michelle Salas no ha compartido detalles en sus redes que muestren que disfrutó del concierto de su papá.