¿Qué fue de Sergio Basteri el hermano menor de Luis Miguel que estaba "desaparecido"?

La vida y relación familiar del cantante Luis Miguel es un misterio para muchos de sus fanáticos, pues se sabe que el paradero de su madre Marcela Basteri es un desconocido y que se alejó de su hermano menor Sergio Basteri cuando él era solo un niño y desde entonces se rumora que su relación se fracturó, por lo que mucho se ha especulado en torno al paradero del menor de los hijos de Luis Rey y qué es de su vida.

Hace algunos años se dijo que el joven Sergio vivía en el estado de Guadalajara, incluso que en esa ciudad había estudiado Artes y que trabajaba cantando en un bar pues tenía mejor voz que su hermano mayor, pero no se tenían certezas que lo confirmaran hasta que salieron a la luz supuestas imágenes que lo confirmarían.

Reapareció luego de 17 años. Foto: Especial

¿Qué fue del hermano menor de Luis Miguel?

El hermano menor de Luis Miguel decidió hacer una vida alejado de la fama y de los reflectores que rodean la vida del cantante de éxitos como "La Bikina", por lo que durante mucho tiempo se desconoció su paradero y tampoco se sabe qué hace de su vida, pues se cree que se mantiene alejado de sus hermanos.

Apenas fue visto en el aeropuertos de Guadalajara donde tomaría un vuelo con destino a España, país donde se sabe que ha vivido varios años. Se dice que se alojó en Madrid donde al parecer trabaja en una tienda departamental y mantiene una relación familiar, pues a sus 37 años de edad, Sergio tiene una vida estable y lleva un estilo de vida modesto, además es padre de un niño.

Se dice que "El Sol" le retiró todo el apoyo económico. Foto: Especial

Sergio Basteri no quiso responder las preguntas de la reportera que lo localizó y se limitó a decir que es un persona normal, por lo que pidió que lo dejaran tranquilo: “yo no soy personaje público y les pido que simplemente me dejen en paz”. El hijo menor de Marcela Basteri y Luis Rey estaba acompañado de "El Doc", Octavio Foncerrada quien se encargó de cuidarlo y acompañarlo desde que era niño.