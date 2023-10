¿Cómo puedo evitar dejar todo para último momento? Tips efectivos para dejar de procrastinar

¿Alguna vez te has dispuesto a hacer una tarea o pendiente cuando de pronto un pensamiento invade tu cerebro y comienzas a realizar un sin número de acciones, dejando de lado la actividad que originalmente ibas a realizar? Entonces eres una de las millones de personas que son aquejadas por la procrastinación, el peor enemigo de la productividad y el mejor amigo del estrés. Procrastinar tiene muchas red flags, pero es similar a una relación tóxica que te apresa y hace todo para mantenerte en un ciclo que te hace pasar de la culpa a la ansiedad y viceversa.

En la actualidad es muy sencillo disociarse o distraerse, ya que estamos rodeados de estímulos audiovisuales que luchan por nuestra atención y muchas veces resultan vencedores al momento de posicionarse como prioridades en nuestro día a día, a pesar de que en el fondo estemos conscientes de los pendientes que realmente requieren de nuestra focalización, por lo cual, en esta ocasión te daremos algunos tips para evitar que sigas dejando todo para el último momento.

Al final, procrastinar hará que se acumulen tus pendientes / Pinterest: @themotleyfool

Consejos para dejar de procrastinar

Puede que seas una persona muy responsable y que aún así tiendas a procrastinar tus pendientes, algo que hace que, a medida que se acercan tus fechas de entrega te hagas presa del estrés y termines sacrificando horas de sueño con tal de acabar eso para lo que tuviste mucho tiempo, pero que terminaste postergando hasta ponerte en una situación de estrés que sabes que pudiste evitarte si no hubieras dejado que tus gustos de ocio se coronaran como los reyes.

Por ello, el primer consejo para evitar postergar tus tareas es crear rutinas que le den orden a tus días, en las cuales dediques ciertos bloques de tiempo a pendientes que ya tienes y que, si bien pueden no ser muy laboriosos, puedes ir adelantando para después no terminar saturado de actividades. Y, con la finalidad de que no te hartes y termines haciendo otras cosas, lo mejor que puedes hacer es intercalar tareas que te gusten con actividades tediosas.

Si sigues estos consejos HOY notarás la diferencia de inmediato / Pinterest: @guiainfantilcom

Otro tip infalible para combatir la procrastinación es dividir tus metas en pequeños pasos a seguir; por ejemplo, si estás preparando un proyecto para el trabajo que se presenta a final de mes, date 30 minutos al día para realizar pequeños avances como: recopilación de información, jerarquización de datos o diseño de presentación, para lo cual es necesario que planifiques tus días, ya que esto evitará que caigas en un margen de error en el que pongas como excusa el típico "ya no me dio tiempo, mañana sin falta".

Además, para evitar que las horas del día se te vayan como agua, es importante que aprendas a priorizar y a decir que no, literal ponte filosófico y pregúntate ¿de verdad este TikTok es más importante que mi tesis? o ¿a Hermione Granger le gustaría como estoy ordenando mis prioridades? Pero ojo, esto no significa que te vuelvas el más hacendoso del mundo y caigas en una productividad tóxica que haga que te satures de actividades que sólo podrías lograr completar con ayuda de un gira tiempo como el de la famosa bruja de Harry Potter.

Ventajas de NO dejar todo a último momento

¿Vas a cambiar tu vida hoy o seguirás dejando todo para el último momento? / Foto: Pinterest

Con estos consejos para evitar dejar todo a último momento puedes consolidarte como una persona libre de estrés y con más tiempo libre, mismo que puedes invertir en actividades que te apasionen, tales como hobbies o actividades recreativas que te ayuden a despejar tu mente y mantenerte motivado en tu día a día, las cuales pueden ir desde escuchar música, tomar clases de baile o incluso, aprender a tocar un instrumento.

La clave está en organizarte y ser muy estricto contigo mismo, ya que el hecho de auto compadecerte no te va a llevar a nada bueno y sólo generará que te "consientas de más", malcriando así a tu estilo de vida, el cual estarás destinando a un continuo sentimiento de culpa y nerviosismo.

Herramientas que te pueden ayudar a dejar de procrastinar

Calendarios y agendas

Temporizador

Cuaderno de tareas

Apps de técnica pomodoro

Aplicaciones para bloquear redes sociales por un periodo de tiempo (es mejor que evites tentaciones)

