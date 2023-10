¿Quieres mantener tu casa ordenada y limpia? Consíguelo con este infalible método japonés

Tener nuestro hogar limpio y ordenado no es solo cuestión de estética, una casa con estas características tiene diversos efectos positivos para nosotros y para nuestra familia; principalmente reduce el estrés y nos proporciona bienestar emocional. Una persona ordenada tiene mejor eficiencia en sus actividades cotidianas y se cree que esto también influye en todos los aspectos de su vida. Incluso esto tiene respaldo psicológico, el orden tiene un vínculo directo con la función cognitiva, con lo cual el desorden minimiza distracciones, mejora nuestra concentración y nos da una sensación de bienestar.

La cultura japonesa es una de las que destaca por tener altos niveles de orden y limpieza, incluso desde niños se les enseña a limpiar su salones de clases para ayudarles a desarrollar una conciencia social y orgullo en su entorno. La sociedad del país nipón mantiene un excelente organización para que todo esté reluciente porque entonces su filosofía de vida gira en torno que el orden y la limpieza es sinónimo de buena salud.

Una casa limpia es sinónimo de buena salud | Foto: Pinterest

¿Cuáles son las 5s para tener nuestro hogar limpio y ordenado?

Es muy sencillo poner en práctica las 5s y una vez que las aprendes será mucho más fácil que las apliques a diario en cualquiera de tus entornos. Esta técnica es muy cotidiana en Japón pero hoy en día muchas otras sociedades la han replicado. Solo debes tener presentes estas palabras: Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu y Shitsuke, las tres primeras consisten en “cosas que debemos hacer” y las últimas dos son acciones que debemos mantener así todas las “s” funcionarán en tu vida de manera común.

Metodología 5s

Seiri: Clasificación

Esta “s” es una de las más importantes y si te consideras una persona muy aprehensiva o acumuladora, tendrás que trabajar en ello porque debes tirar todo aquello que no usas y destinar espacios visibles solo para los objetos que sí usas. La practica japonesa recomienda que en nuestra casa solo tengamos cosas que sí les damos uso.

Clasifica lo que usas muy seguido y ponlo a tu alcance | Foto: Pinterest

Seiton: Orden

Como ya pasaste por la “s” de la clasificación es momento del orden, así que es momento de poner en su lugar los objetos que vas a conservar en tu casa. Esta técnica refiere que el orden se basa con respecto a la frecuencia con que los usas, es decir, si lo usas muy seguido lo mejor es tener cerca, pero si lo usas de manera ocasional, lo mejor es destinar un lugar que sea alcanzable pero no que le quite el lugar importante a otros objetos.

Seiso: Limpieza

Seiso significa limpieza, aquí es donde tenemos que deshacernos de los objetos que hacen que nuestra casa se vea sucia. Es importante que los saques de tu hogar rápidamente para que estos no contaminen tu labor de limpieza. Replica esta acción en toda tu casa; habitaciones, cocina, sótanos y baños.

Mantén tu casa limpia e involucra a todos los integrantes | Foto: Pinterest

Seiketsu: Estandarización

Aquí comenzamos con las prácticas para mantener, estas nos sirven para optimizar las primeras tres. Este punto consiste en estandarizar, con la finalidad de que la limpieza y el orden puedan hacerse rápido y fácil. Lo ideal es priorizar las tareas del hogar, empezar por las más difíciles o pesadas y al final dejar las más sencillas o que requieren menos tiempo, además hay que repartir estos quehaceres con todos los miembros del hogar para que la casa se mantenga ordenada por más tiempo.

Shitsuke: Disciplina

Cuando ya has aprendido las cuatro actividades anteriores, viene la más importante, el shitsuke que se traduce como disciplina. Esta técnica es de las mas importantes porque de realizarla constante y adecuadamente no te costará mayor esfuerzo hacer todas las anteriores, pero si no puedes tener disciplina, la práctica no funcionará ni tendrá sentido.

Mantén las cuatro técnicas todos los días | Foto: Pinterest

Origen de las 5s

La filosofía de las 5s tiene varios años de antigüedad, su origen surgió en la década de los 50 y responde a las necesidades de las grandes empresas nacionales tras la Segunda Guerra Mundial. El método fue creado para eficientes las necesidades que las compañías tenían a causa del conflicto bélico.

¿Quién creo las 5s?

Esta técnica fue creada por la empresa de autos Toyota, la cual se inspiró en diversas prácticas de la cultura japonesa que consisten en aprovechar al máximo e tiempo y los recursos disponibles. Con ello sin darse cuenta estaban lanzando al mundo una de las filosofías más importantes para la vida diaria.

En tu hogar reinará la tranquilidad y paz | Foto: Pinterest

¿Qué son las 5s y para qué sirven?

Las cinco "S" hacen alusión a cinco aspectos que pueden aplicarse en varios contextos de la vida diaria y tienen como finalidad demostrar que su uso continuo y sistemático trae consigo resultados favorables que se traducen en un incremento de la productividad, un mejor aprovechamiento del tiempo y la obtención de resultados de alta calidad.

