Así debes usar la pulsera roja de protección para que sea efectiva

En el mundo hay varias creencias para atraer y repeler energías, una de las más comunes es la pulsera roja de la protección, la que de acuerdo a muchas personas es muy efectiva. A pesar de que es muy común ver este tipo de accesorio, poca gente saben como portarlo correctamente, ya que su poder es mucho más útil cuando se coloca de forma adecuada. Para conocer cómo utilizarla existe el Feng shui que nos guiará esta ocasión.

La pulsera roja es utilizada en diferentes culturas y religiones, ya que simboliza protección o buena suerte. Por ejemplo, en México es muy común que lo lleven los bebés, pues se dice que así evitan el "mal de ojo". Sin embargo, también hay adultos que se animan a portarla, debido a que es contra la envidia o energías negativas, pero de igual forma atrae el dinero y la abundancia, por lo que su energía es muy poderosa y es común verla en diferentes personas de todas las edades.

Pinterest @zhenya2180

¿Cómo usar la pulsera roja de la protección?

En el Feng shui se establece que hay formas correctas de colocar las cosas para aprovechar las energías que nos rodean, incluso a la hora de vestir o portar un accesorio, como es el caso de la pulsera roja. De acuerdo a esta creencia dependiendo en cómo se use este brazalete se activarán los poderes de atracción y también de protección que te servirán para ahuyentar malas energías, como las envidias y hasta enfermedades.

Los expertos recomiendan usar la pulsera roja en la mano izquierda debido a su conexión con el corazón. Según la creencia ancestral, la energía fluye de lado izquierdo a lado derecho del cuerpo, por lo que al usar la pulsera en la extremidad antes mencionada, la energía positiva del amuleto se dirigirá hacia tu ser y corazón, brindando protección y fortaleza interna para poder superar los retos que ponga ante ti el destino.

Siempre lleva la pulsera roja con estos consejos:

A pesar de que el rojo es un color difícil de complementar con el look, los expertos en esoterismo recomiendan no quitarse la pulsera debido a que como ya se dijo evita las malas energías y atrae la buena fortuna. Por lo que hay que buscar la forma de combinar de forma correcta con el outfit, para así no perder el estilo y seguir gozando de la protección de este amuleto que es muy efectivo, según señalan.

Los 7 nudos es lo más recomendado Pinterest @belenmerino94

La primera recomendación es elegir una pulsera roja que se adapte a tu estilo personal, pues hay varios modelos en el mercado, desde los discretos hasta los llamativos con varios adornos. La segunda sugerencia es utilizar un brazalete con amuletos adicionales como símbolos chinos o cuentas con propiedades protectoras; mientras que la tercera es optar por un diseño tejida a mano debido a que es más efectivo.