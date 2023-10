Este árbol frutal no puede estar como decoración en tu cuarto o casa si vives con perros

En México, el 80 por ciento de los hogares tienen una mascota, destacando los perros como el animal de compañía más solicitado por las personas. Tener un perro es una gran responsabilidad por ser inquietos, curiosos y protectores. Por eso es importante tener una decoración que logre la armonía del hogar donde viven los lomitos.

Muchas personas colocan macetas en el suelo y al llegar a casa tienen un regadero por qué los perros adoran la tierra húmeda y hacer hoyos, es su naturaleza. No te enojes, así son, y al final sabes que adoras a tu perro. La mejor idea para que no pasen estas cosas y que tu perro viva en armonía cuando no estés en casa o departamento es colocar una maceta grande, que no pueda tirar, y sembrar un árbol o planta que no les haga daño.

Un árbol de limones sembrado en el campo. Foto Freepik

El árbol frutal de limón puede dañar la salud de tu perro

En esta ocasión vamos a describir lo peligroso que puede ser para tu perro que viva en un lugar donde un árbol frutal de limón sea parte de la decoración. Más allá de tirar la tierra y hacer un desorden, si tu perro come las hojas del árbol de limón puede tener muchos daños a su salud por los componentes tóxicos que tienen estas hojas para los perros si las ingieren con regularidad o en una cantidad excesiva.

Según el sitio web Purina, las hojas del limonero tienen tres componentes tóxicos que pueden dañar la salud de tu perro; se trata del Limoneno, Linalool y el Psoraleno. El Limoneno tiene propiedades de insecticida natural, que puede dañar directamente el hígado de tu perro si lo metaboliza. Es como si tu perro ingiriera veneno, si pasa acude de inmediato a tu médico veterinario de cabecera. El componente Linalool tiene prácticamente el mismo efecto que el Limoneno en los perros, daño hepático e insuficiencia hepática.

Los perros aman la naturaleza y correr por el campo. Foto Freepik

En el caso del componente Psoraleno, presente en el cítrico del árbol, puede ocasionar una sensibilidad mayor a la luz solar y a la piel. Los ojos de tu perro se pueden volver más sensibles y con el tiempo perder la visión o reducirla considerablemente, además de su piel puede presentar leves quemaduras si tu perro pasa mucho tiempo bajo los rayos del sol. Por eso es importante alejar este árbol frutal de tus mascotas, aunque sea muy aesthetic por la temporada.

