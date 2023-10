¿Es saludable incluir huevo en tu dieta y cuánto debes consumir, según la ciencia?

Uno de los desayunos más comunes son los huevos, ya sea revueltos, estrellados o cocido, esto debido a que pueden hacerse con diferentes ingredientes y llevan muy poco tiempo de cocción. Sin embargo, de acuerdo a algunos especialistas, comer este producto todos los días no sería tan saludable, por lo que hay que regular su consumo, así que algunos estudios han revelado con cuántas piezas hay que alimentarse a la semana para no tener daños en el cuerpo.

El huevo tiene algunos beneficios para la salud, debido a que posee proteína, grasas y vitaminas A, D y B12, así como otros nutrientes que dotan de energía al cuerpo, sin embargo, su consumo también está relacionado con el aumento del colesterol en la sangre, lo que podría llevar a enfermedades cardiacas. Es por esta razón que los nutriólogos y especialistas recomiendan no excederse al alimentarse de este producto, y variar con otros desayunos saludables.

El huevo tiene nutrientes para el cuerpo Foto: Cuartoscuro

¿Cuáles son los riesgos de comer huevos todos los días?

Un estudio realizado por la doctora Norrina Allen, quien trabajó junto a una universidad de Estados Unidos, determinó que comer más de 3 huevos a la semana estaría dañando tu salud. De acuerdo a la investigación que se hizo a 30 mil participantes durante 17 años, se observó que las personas que llevan una dieta alta en el consumo del producto de gallina, podría tener un riesgo más elevado en problemas cardiovasculares, enfermedades coronarias, derrames cerebrales y muerte prematura.

Según la investigación, las personas que consumen dos huevos al día, tienen un 27 por ciento de desarrollar una enfermedad cardiovascular y un 34 por ciento de tener una muerte prematura. En comparación con aquellas que solo consumen tres piezas de este producto a la semana, pues el riesgo solo es del 6 y 8 por ciento, respectivamente. No obstante, los expertos no recomiendan eliminarlo por completo de la dieta.

Los expertos recomiendan comer solo la clara Foto: Archivo

¿Cuántos huevos hay que comer a la semana?

En las conclusiones los expertos sugieren comer entre dos a tres huevos a la semana, y de ser posible solo consumir la clara, ya que la yema contiene una concentración más alta de colesterol. Asimismo, destacan que hay que llevar una dieta moderada en la que se incluyan otros productos como frutas, vegetales, tubérculos, y muchas cosas más, los cuales ayudarán a tener todos los nutrientes en nuestro cuerpo.

