Hilary Duff derrocha elegancia en look blanco tras el estreno de HIMYF

Una de nuestras chicas Disney preferidas siempre será Hilary Duff, quien marcó la infancia de millones de personas que todos los días encendían sus televisores para disfrutar de proyectos como "Lizzie McGuire" o "La nueva Cencienta"; por si fuera poco, su faca y carisma la llevaron a destacar en otros mundos como es el de la moda y de aquella ídola adolescente que causaba furor con cada look juvenil, ha demostrado que la elegancia no puede faltar después de los 30 años.

La guapa actriz fue invitada al programa "LIVE with Kelly and Ryan", en donde demostró por qué por décadas ha sido considerada como uno de los referentes más importantes del mundo de la moda, en especial por su habilidad de conseguir esa imagen de "lujo silencioso" con marcas exclusivas, pero que a la vez dan un estilo clásico gracias a que tanto las formas y colores son considerados como los básicos del guardarropas. Por otro lado, la famosa dejó en claro que los looks monocromáticos en tonos neutros reinarán este 2023.

Además lució su melena rubia con un elegante recogido. (Foto: IG @hilaryduff)

Desde el sofá, así presumió su belleza

Por medio de su cuenta oficial de Instagram la protagonista de "How I Met Your Father" (HIMYF), que recién estrenó su segunda temporada, presumió su nuevo look en el que la elegancia se convierte en la gran protagonista y a la vez ayuda a que el atuendo sea magnífico para lucir en cualquier ocasión, es decir, usarlo en la oficina o en un restaurante para desayunar con amigas e incluso cenar con una pareja. Para ello convirtió a una blusa de botones en la gran protagonista.

Hilary Duff modeló una blusa de botones y cuyo cuello está acompañado por un moño negro con flores; mientras que ese factor juvenil y fresco lo dan las mangas holgadas y ajustadas en las muñecas. Además, el color blanco de esta pieza está acompañado por un par de pantalones de vestir que confirman que el corte recto seguirá en tendencia este 2023 y que son la apuesta perfecta si se quiere lucir glamurosa y formal

Las sandalias serán tendencia este 2023. (Foto: IG @hilaryduff)

Uno de los trucos de la también cantante para lucir icónica y a la moda es estilizar el look al bajar la blusa dentro del pantalón para así también conseguir un efecto de piernas kilométricas. Por otro lado, sandalias de tacón ayudan a elevar el atuendo y a darle esa elegancia que es pieza clave para prendas como estas y un secreto con el cual complementar ese estilo para lucir alta es llevarlos en un tono nude, aunque en esta ocasión la famosa de 35 años eligió el color negro para hacer match con los detalles de la blusa.

Actualmente Hilary Duff se encuentra promocionando la segunda temporada de HIMYF en donde además de tener el papel protagónico, "Sophie", también es productora y en todo esto, además de encuentros inesperados de la serie por la que nació esta nueva historia ("How I Met Your Mother") como el que recientemente se tuvo con Neil Patrick Harris, mejor conocido como "Barney Stinson".

Asimismo, lució un glamuroso abrigo de brillos. (Foto: IG @hilaryduff)

SIGUE LEYENDO

Anne Hathaway impone moda en París con minivestido de animal print y brillos

Merlina Addams: vístete con el estilo gótico por menos de mil pesos

De cuánto es la fortuna del novio de Belinda, ¿tiene más dinero que Christian Nodal?