De cuánto es la fortuna del novio de Belinda, ¿tiene más dinero que Christian Nodal?

El mundo del espectáculo tiene los ojos puestos en el nuevo romance de Belinda, pues además de ser una de las famosas más queridas del país, despertó la emoción de muchos ya que su vida amorosa se había puesto en pausa tras su truene y fin de compromiso con su relación más mediática a lado de Chistian Nodal, quien a los pocos meses ya se había dado una nueva oportunidad en el amor con Cazzu. Ahora es la ojiverde quien poco a poco se deja ver en publico más enamorada que nunca, algo que ha desatado todo tipo de comentarios.

Todo inició este fin de semana cuando la cantante se presentó en un bar de la Ciudad de México en donde estuvo acompañada por amigos y por su supuesto nuevo novio, Gonzalo Hevia Baillères. El nombre del joven rápidamente llamó la atención de todos y es que hace unos meses se les vio juntos por primera vez y los rumores de una posible relación salieron a la luz, pero la actriz descartó un romance. En cambio, recientemente en el programa "Venga La Alegría" se presentaron imágenes en las que Belinda le da un beso a un hombre misterioso; mientras que una fuente les confirmó que se trata del empresario.

¿De cuánto es la jugosa fortuna del novio de Belinda?

Uno de los detalles que no pasó por alto sobre esta noticia es que el reportero aseguró que el supuesto novio de la intérprete de "Amor a primera vista" le habría pedido a los fotógrafos del bar que borraran todas las imágenes en las que ambos aparecían juntos. Por supuesto, esto despertó el interés de la influencia del joven empresario y además muchos usuarios recordaron que él pertenece a una millonaria familia.

Cabe recordar que cuando la ojiverde terminó su relación con Christian Nodal fue acusada por ser una supuesta caza fortunas o de haber salido con su exprometido por puro interés, fuertes acusaciones a las que ella misma respondió con que estaba siendo víctima del machismo y la misoginia. A pesar de ello y con este nuevo romance, el tema económico ha surgido a la luz y ahora muchos se preguntan a cuánto asciende la fortuna de Gonzalo Hevia Baillères o si es aún mayor que la del intérprete de "Adiós amor", quien suele presumir todos sus lujos.

Entre los aspectos importantes a resaltar sobre el hombre de sociedad y del mundo de los negocios es que el joven de 33 años es nieto de Alberto Baillères, dueño de El Palacio de Hierro entre otros negocios de Grupo Bal; sin embargo, falleció en febrero del 2022 y actualmente quien lleva el manejo de las tiendas es su hijo Alejandro Baillères y hermano de Teresa, esta última la menor de seis varones y madre de Gonzalo y Tamara Hieva, de acuerdo con la revista Quién.

Se estima que Belinda tiene un patrimonio de 11 millones de dólares. (Foto: IG @belindapop)

De esta forma y al ser hijo de la "niña de los ojos" del fallecido Don Alberto, no sorprenda que su fortuna también haya dado mucho de qué hablar. Por un lado destaca la jugosa herencia que el novio de Belinda recibiría por parte de la familia Baillères, pero no todo viene de cuna, pues es bien sabido que él mantiene sus propios proyectos como ser el CEO de Lok de la que se sabe es una start up de movilidad y logística.

Aunque se desconoce a cuánto asciende su fortuna en totalidad, un dato que se dio a conocer la primera vez que apareció junto a Belinda es que su lujosa lista de academias de alto prestigio, entre ellas la escuela Ransom Everglades de Miami tiene una colegiatura anual de aproximadamente 2.7 millones. Lo que sí se conoce es el ingreso neto que tenía su abuelo de 10 mil 480 millones de dólares, según Infobae; por lo tanto Gonzalo también acumularía un patrimonio millonario.

Por otro lado, a sus 24 años Christian Nodal tendría a penas una pequeña parte de la fortuna anterior y aunque en estos casos la exactitud también es inexacta, Celebrity Net Work señala que tendría entre 1.8 y 2.7 millones de dólares sin contar sus lujos autos, propiedades o su avión privado. Por otro lado, otros datos incluyendo a Forbes, aseguran que el intérprete de regional mexicano tendría hasta 120 millones de dólares

