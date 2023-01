Trastornos alimenticios: 5 recomendaciones para evitar una recaída

Los meses de diciembre y enero resultan muy difíciles para millones de personas y no sólo por problemas como la depresión estacional, sino también por una larga lista de consecuencias derivada de las pasadas fiestas en las que las reuniones y múltiples platillos tradicionales pueden poner en riesgo a pacientes diagnosticados con trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Una de las principales razones es que la temporada también puede ocasionar una recaída en las personas y generar sentimientos de culpa.

Como te hemos contado en otras ocasiones, los TCA no se deben de tomar a la ligera ni confundir con otras afecciones y de ahí la importancia de recibir el diagnóstico clínico de un psicólogo clínico y un psiquiatra, los únicos autorizados en determinar la condición del paciente. Pues una vez que se sabe que una persona padece de algún trastorno de la conducta alimentaria es necesario iniciar un tratamiento; mientras que para los que ya tienen un seguimiento y control, las personas de su alrededor se deben de mantener pendientes.

De acuerdo con el laboratorio de Salud y Alimentación de la Facultad de Psicología de la UNAM, quienes los padecen nunca logran desaparecer los síntomas en su totalidad y aproximadamente el 48 por ciento de los pacientes sufren recaídas, mismas que son muy comunes durante el mes de enero.

Se sabe que los pacientes suelen enfrentar sus procesos sin una red de apoyo. (Foto: Pexels)

“Las fechas complicadas para las personas con TCA no terminan en diciembre, ya que enero trae consigo un par de reuniones extra, adicionalmente este mes se acompaña muchas veces de la culpa por haber recaído, lo cuál puede agravar la situación, es decir, prolongar la recaída y sumar aspectos como depresión, ansiedad", precisó Jimena González, nutrióloga especializada en metabolismo clínico y dieta de aporte proteico, fundadora de Clínica Imagine.

"Es fundamental no culpar al paciente y fortalecer su red de apoyo”

De acuerdo con la experta, así como las recaídas se pueden dar ante la Navidad y el resto de festejos, también pueden ocurrir durante los primeros días del año nuevo y con ello desencadenar una amplia lista de efectos que acompañan al TCA. La importancia de tener esto en mente es que México tiene altos índices de personas con estos trastornos entre los que se identifican 20 mil casos de bulimia y anorexia cada año, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Ante el riesgo latente de una recaída, Jimena González afirma que "es fundamental no culpar al paciente y fortalecer su red de apoyo”, ya que también se ha identificado que las personas con padecimientos relacionados a los problemas alimenticios se enfrentan al problema de forma individual y solitaria. Es por ello que luego de tener que enfrentarse a los platillos de la temporada, no se debe de olvidar "ayudar a estas personas para que se reconcilien con los alimentos y no los vean como un enemigo, sino como un aliado para su bienestar”.

Además, la nutrióloga compartió las cinco recomendaciones claves para que tanto los pacientes como las personas que los rodean los ayuden a evitar reincidencias o activaciones de estas conductas que afectan su relación con la comida.

Las herramientas para mantener una relación sana con la comida pueden ayudar a prevenir recaídas. (Foto: Pexels)

El Grinch que no debe aparecer

Alimentarse es parte vital de nuestra vida, pues es la encargada de mantenernos saludables y fuertes, además que no hay que olvidar que las fiesta decembrinas quedaron atrás, pero para quienes han padecido o continúan en tratamiento por TCA, el comer los alimentos de la temporada puede generar ansiedad, ya que se desencadenan pensamientos relacionados con un control estricto de peso.

Según la experta, la solución para esto es permitir disfrutar de los alimentos, pues con ello el cerebro ya no identifica el platillo como algo “escaso”, por el contrario comenzará a disfrutarlo, permitiendo que el paladar re-descubra los sabores y goce de la comida.

El regalo de comer lo que se requiera

Una de cada 9 mujeres puede desarrollar un trastorno alimenticio, debido a variantes como la restricción a alimentos por presión social y la aplicación de dietas restrictivas. En las reuniones de finales de diciembre e inicios de enero se plantea comer lo que hay en la mesa. Sobre ello, Jimena González menciona: “Comer es una acción complicada para quienes padecen un TCA. Cuando se atiende este padecimiento, lo más importante es aclarar que no existe una restricción sana, es decir, nadie se tiene que limitar en la comida sino que se tiene que aprender a comer; como una reconciliación con la comida porque con ella nos mantenemos en buen estado físico”.

Por otro lado, el doctor Ernesto Urzua, coordinador del área de Servicios a Domicilio del Hospital Sanmaré, señala que sin importar la temporada, una dieta mediterránea -que se considera como un plato completo por incluir verduras, granos, legumbres y frutas- siempre es una buena opción para obtener nutrientes, por lo que se puede alternar las comidas de reuniones con esta clase de platillos, es decir desayuno y cena mediterránea y en la reunión comer lo que haya en la mesa.

Mejorar hábitos alimenticios también puede ayudar a combatir la ansiedad de los TCA. (Foto: Pexels)

Mente, cuerpo y comida

Además de provocar daños físicos en el corazón, el aparato digestivo, los huesos, los dientes y la boca; los trastornos alimenticios también afectan al cerebro. Carina Vázques, psicóloga de Clínica Imagine, menciona que “los TCA también impactan al cerebro, ya que provocan trastornos de ansiedad, depresión o trastorno obsesivo compulsivo, además de dañar la relación con la comida”.

Es por ello que recomienda que a los propósitos de año nuevo se incluya inclinarse por reencontrar el vínculo sano con la comida. Para ello se puede iniciar con pasos pequeños como volver a recordar la importancia de comer y contar con el respaldo psicológico que contribuyan a la recuperación de problemas alimenticios.

Atención especializada para combatir los TCA

El enfrentar constantemente un padecimiento como lo es la anorexia, bulimia y la obesidad, resulta ser agotador y al tomar en cuenta que las reuniones que giran en torno a la comida, elevan las probabilidades de reincidencia, por lo que pedir ayuda es indispensable.

"La posibilidad de una recaída es alta, más del 45%, por ello es importante que las personas estén bien, que tengan un seguimiento y control para evitar recaídas. Cuando ocurran las reincidencias es fundamental que se actúe bajo un régimen que denominamos como Emergency week, es un tratamiento de emergencia para personas con problemas alimenticios, de esta manera se fortalece la red de apoyo y los pacientes obtienen la atención que necesitan a través de especialistas en nutrición, psicología, bariatría, entre otros”, señala Jimena González.

Recuerda que los TCA también pueden ocasionar problemas de salud mental. (Foto: Pexels)

¡Alerta! Cuándo acudir con un especialista para tratar un TCA o algún problema alimenticio

La culpa por consumir algunos alimentos durante la época es un síntoma silencioso de un problema con la comida, ante ello, Jimena González indica que “los problemas alimenticios provocan una ruptura; sin embargo, con el tratamiento adecuado y con los especialistas más capacitados, esta dificultad puede superarse” de ahí la importancia para que los pacientes pidan ayuda y las personas a su alrededor se mantengan atentas.

Finalmente, recuerda que las fiestas y la comida no tienen porque convertirse en una lucha constante de extremos: de un mínimo a un exceso. Disfrutar de la comida es parte esencial de poder obtener nutrientes así como mantener un bienestar físico y mental. Además, contar con el respaldo de especialistas que se encargan de guiar y apoyar funciona para lograr mejorar una relación con los alimentos.

