3 peinados fáciles y varoniles para hombres con el cabello largo

El cabello largo en los hombres está de moda, pero también es importante reconocer que se trata de un estilo totalmente personal por el que no todos se arriesgan, ya sea porque todos los días tienen que ir a la oficina, porque nunca lo han probado o simplemente por miedo a no saber qué hacer en aquellos días en los que sienten que el volumen que otorga a la melena puede llegar a ser complicado de manejar.

Afortunadamente existen muchos cuidados masculinos con los cuales lograr que el cabello siempre luzca perfecto aún si se lleva suelto, aunque para aquellos días en los que todo parece ser un caos la mejor alternativa siempre será recurrir a los peinados con semi o recogidos completos que te ayuden a cambiar tu imagen y lograr que tu pelo luzca magnífico en cuestión de segundos.

Porque no todo en la vida es llevar el pelo suelto y hay momentos en los que es necesario llevarlo recogido, ya sea para que no caiga sobre tu rostro durante el entrenamiento o porque tienes que acudir a un evento formal en el que la imagen es clave para lucir elegante. Y si no sabes cómo derrochar estilo de la forma más varonil, a continuación te presentamos tres ideas para presumir el cabello XXL.

Chongo

La primera de las opciones es una de las preferidas por los hombres con cabello largo, incluyendo a algunos futbolistas como Cristiano Ronaldo cuando llevaba el pelo más largo en la parte superior de la cabeza y para sus entrenamientos siempre lucía un chongo alto. Aunque en su caso el peinado quedaba muy corto, se puede llevar en todos los largos e incluso crear estilos totalmente diferentes.

¿Cuál es tu preferido? (Fotos: Pinterest James Greenaway)

Para aquellos hombres que buscan algo varonil y desenfadado pueden apostar por peinar su melena hacia atrás (incluso puede ser con los dedos para algo más casual) y si el cabello es demasiado largo se le pueden dar unas cuantas vueltas para crear mucho volumen. En lo que respecta al toque final, una liga es clave, aunque si lo tuyo son los accesorios, un palillo de metal incrustado será la mejor opción.

Mientras que si lo que se busca es una imagen más elegante, los hombres con rapado en los laterales y nuca nos han dejado en claro que los chongos altos y perfectos son ideales, aunque para marcar la diferencia se pueden agregar un par de trenzas de boxeador en los laterales.

Media cola

Entre los peinados más fáciles y preferidos para robarse todas las miradas y además dejar ver al mundo que se lleva la melena larga, una media cola de caballo es magnífica. Para lograr un resultado como este que es perfecto para hombres con canas, sólo hay que peinar el cabello hacia atrás y con ayuda de los dedos pulgares tomar el pelo desde arriba de las orejas, arrastrándolo hacia atrás para amarrar con una liga.

La mejor parte de este semirecogido es que lo que queda suelto se puede llevar hacia adelante y atrás para dejar ver que se tiene el cabello largo; algo que es importante destacar es que luce muy varonil tanto en el pelo lacio como en el rizado.

Los hombres con barba pueden aprovechar este peinado para derrochar estilo. (Foto: Pinterest Wattpad)

Cola de caballo

Finalmente, en los recogidos para caballeros, destacan las colas de caballo que pueden ir a la altura de las orejas, o bien, en su versión baja a la altura de la nuca. Para este peinado cualquier hombre le puede dar un estilo propio, ya que se puede llevar todo hacia atrás para una imagen más pulcra, pero también con algunos mechones sueltos cerca del rostro para un estilo desenfadado.

Luce magnífico en cabelleras XL y XXL. (Foto: Pinterest Princess)

