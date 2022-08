Los hombres también tienen vanidad

En últimos años las tendencias de maquillaje, del cuidado de la piel, del cabello y uñas ya no es solo un tema exclusivo de las mujeres, cada vez los hombres se han visto más interesados en el cuidado de su aspecto personal. Sea cual sea la razón para hacerlo, lo cierto es que cada vez existe una mayor aceptación de esto, comenzando así a normalizarse este tema.

Poco a poco los hombres han ido integrando rutinas de cuidado de la piel a su día a día, yendo desde lo más básico hasta productos específicos. Te mencionaré algunas de las tendencias e independientemente de cuál se elija o cual se lleve a cabo, lo que no debe de olvidarse es que siempre se buscará una apariencia saludable.

El uso de mascarillas. Éstas incluyen todo tipo de mascarillas faciales, en gel, en crema, limpiadores faciales, exfoliantes, parches para ojos, etc… incluso el uso del rodillo de jade se está convirtiendo un una herramienta muy popular en la rutina de skin care masculina.

Cabello y vello facial: al inicio de la pandemia muchos hombres optaron por decir adiós de manera radical las barbas y bigotes, (por recomendación de salud), quedando como tendencia el sombreado de barba solamente, siendo más discreto pero elegante a la vez. En cuanto al cabello, existen diferentes tendencias pero la mayoría han elegido quedar en manos de un barbero, las barber shop´s han tenido un auge tremendo en los últimos años, éstas han aumentado sus servicios ofreciendo, faciales, cortes y barba perfecta, todo en un solo lugar, incluso en algunas mientras hacen todo el proceso lo acompañan de una cerveza, así brindando el servicio completo.

Estar en forma (Gym): esto no es una tendencia reciente, ya que desde hace años se ha hecho algo común entre los hombres las rutinas de ejercicio, pero también, es cierto que después de la pandemia las inscripciones a los gimnasio aumentaron sus números, pues el encierro y el ocio trajeron varios kilos demás. Por salud o por ego, el ejercicio siempre será benéfico.

Make up- No make up: Así se le llama al tipo de maquillaje que nos brinda la posibilidad de lucir sin imperfecciones llevando maquillaje, pero sin que se note demasiado, lo cierto es que esta tendencia ha tomado mas fuerza, ya que los que están llevando esta moda, lo hacen de manera sutil, solo para cubrir imperfecciones o realzar rasgos, algo que el maquillaje brinda de manera inigualable. Un poco de corrector para las ojeras, tapar algún granito y eliminar el exceso de brillo es suficiente para lograr un look perfecto.

Como estas tendencias, existen varias más que, en la actualidad dejaron de verse mal si un hombre las lleva o las aplica, hemos entendido poco a poco que debemos normalizar el uso de “todo para todos”, entender que a todos nos gusta vernos y sentirnos bien con nosotros mismos, así que la próxima vez que tengas tu rutina de skin care invita a tu novio, amigo, esposo, pareja ha hacerlo juntos, o si eres de sexo masculino quien me estás leyendo, espero que te interese

