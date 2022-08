La piel después del Covid

Han trascurrido dos años desde que inició la pandemia, la cual nos vino a cambiar la vida completamente a todos. De alguna u otra manera hemos padecido los estragos de ésta, después de 5 olas, lo más seguro es que ya te contagiaste de alguna de las cepas, y tal vez ni cuenta te diste.

Lo cierto es que, al ser una enfermedad nueva se desconocían los daños o las secuelas que ésta pudiera dejar. La verdad cada vez sorprenden más por su complejidad, pues se podría pensar que existe poca “relación” de la secuelas, pues tratándose de una enfermedad “respiratoria”, no se podría pensar que por padecerla podrías después perder gran cantidad de cabello, que tus uñas se despendieran de la piel, entre otras cosas

Hoy nos enfocaremos específicamente en lo que pasa en la piel después de un contagio de Covid-19. Obviamente esto depende de cada persona en particular, no todos los que han padecido el virus forzosamente sufren las mismas secuelas, ni en la misma intensidad. El Covid-19 se manifiesta en la piel, se han registrados casos con ampollas, erupciones tipo alérgicas, enrojecimiento o ronchas, esto se debe a la interacción del virus con el sistema inmune, nuestras defensas actúan en contra del virus y causan este tipo de reacciones, esto se da en el momento del contagio.

La pérdida del cabello es una de las secuelas más comunes, ya que los folículos se adelgazan y sueltan el cabello, el adelgazamiento y resequedad capilar, también son secuelas que también ha dejado el Covid-19, por lo regular el cuerpo tarda alrededor de tres meses en recuperarse de esto, aunque cada caso es diferente. Existe un fenómeno llamado “rosto Covid”, este se da por el aumento de tiempo en espacios cerrados frente a pantallas y con cubrebocas, causando piel flácida y apagada.

Las uñas también se ven afectadas, tras la infección. Se ha registrado otro fenómeno llamado “uñas Covid”, donde las uñas se tornan descoloridas y deformadas, dejando líneas claramente marcadas. Esto también puede ocurrir acompañado de descamación y dolor de los dedos, especialmente en el borde pegado a las uñas.

En general el trastorno que queda como secuela del virus es la piel reseca o muy sensible, descamación, manchas (que al paso del tiempo desaparecen), todo dependerá de tu organismo, no necesariamente necesitas haber padecido síntomas para tener secuelas. Existen muchos casos en los que las personas asintomáticas descubrieron que tuvieron Covid-19 al aparecer las secuelas, y, en otros casos solo padecieron la enfermedad y no han sufrido secuela alguna.

Lo que debe quedarnos como experiencia de esto es no olvidar protegernos, cuidar nuestra piel usando protector solar, productos hidrantes, todo lo natural y positivo para nuestra recuperación (si es que lo padeces o padeciste), la naturaleza del cuerpo es muy sabia y nos ayudará a recuperarnos, solo hay que darle tiempo para sanar, obvio si podemos darle una ayudadita siempre será muy bueno y ¡no bajar la guardia ante el bicho!

