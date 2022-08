No le temas al color

¿Alguna vez has intentado poner un poco “más colores” en tus ojos, pero el miedo te lleva a escoger los mismos colores “claritos” de siempre?¿El uso de los colores en el maquillaje siempre ha generado muchas dudas? ¿este color me queda? ¿Puedo combinar naranja con morado? ¡Esos colores de la foto se ven súper padres, pero siento que no me quedan!. Si es algo que has mencionado o pensado alguna vez, este artículo es para ti.

En mi experiencia como maquillista he escuchado infinidad de veces a mis clientas decir: “se ven padrísimos los ojos coloridos, pero siento que no me quedan”, razón por la que eligen siempre colores “neutros”. El uso de los colores en los ojos siempre será uno de mis temas favoritos. Hoy en día vemos maquillajes súper “cargados” en todas las redes sociales y es ahí donde seguro te preguntaras ¿Cómo lo hago?... pues, los expertos maquillistas recomiendan incorporar el color poco a poco, comenzar por los labios es una buena opción, ir de a poco acostumbrándote al color, luego con las sombras y delineadores de ojos.

La sombra color naranja como transición es un la mejor opción para perder el miedo, esto siempre acompañado de una buena brocha para difuminar, ella será tu mejor aliada ya que ella nos ayudara a disminuir la intensidad del color (recuerda que iremos de poco en poco). El maquillaje de ahora y las marcadas tendencias nos dan una gama extensa de combinaciones y de diferentes técnicas, pero no debemos olvidar tratar de llevar armonía en el look que queramos crear. Una de las recomendaciones básicas es que: si los ojos serán el centro de atención, los labios deberán ir de un color más tenue y viceversa.

Principios básicos de colorimetría

El tema de la colorimetría es un tema con términos muy técnicos que al explicarlos suenan confusos, quiero explicártelo de una manera sencilla y fácil de aplicar, además de imágenes de apoyo.

La colorimetría es la ciencia que estudia el color, es un método que estable una armonía en los colores y los divide en cálidos y fríos. Para saber y entender esto debemos saber que existe algo llamado “circulo cromático” y conocerlo es básico para abordar este tema. El circulo cromático o rueda de colores es una guía que te permitirá realizar combinaciones de los colores, está compuesto por los colores primarios, secundarios, terciarios y complementarios, con todos sus derivados, te lleva desde tonos intensos hasta los tonos más claros.

Dentro de las “armonías del color” existen cuatro tipos donde el color puede ser:

Análogo: En cualquier tono de la rueda, con dos colores hacia la izquierda o hacia la derecha de este mismo tono. Es muy sencillo elegir este tipo de maquillaje, pues quedan siempre elegantes y sutiles, ya que no hay grandes diferencias de colores sino que nos movemos en la misma gama, entre colores adyacentes en el circulo cromático. (colores muy parecidos, siempre se ven super bien)

Monocromático: Variaciones en el valor y la intensidad de un color único. Muy tipo de la década de los 80’s en que el tono de sombras, rubor y labial iba a juego. (un solo color)

Complementarios: Los colores opuestos entre sí, se utilizan para un look más marcado y con contraste. Destacan mucho si están juntos unos con otros pero si los colocamos uno encima del otro se anulan (mucho contraste u opuestos, una de las tendencias mas marcadas actualmente)

Acromático: Simplemente utilizando desde el blanco hasta el negro, pasando por los grises, para un look muy natural o muy marcado. El negro es la suma de todos los colores y el blanco es la ausencia de color, por lo que no se consideran colores. (básico por siempre)

Neutro: Se basa en colores que nos remiten a los colores tierra, los colores neutros son los marrones, el beige y los tonos “piel”. Por excelencia son los clásicos, muchas de las mujeres tendemos a tener la creencia que son los únicos que se ven bien.

En colorimetría también se utilizan los términos como: colores cálidos y colores fríos, esto no es más que la sensación que provocan los colores al espectador.

Colores cálidos: Son colores que contienen rojo, naranja o amarillo. Son colores luminosos y energéticos y tienden a crear volumen, ya que llaman la atención sobre cualquier parte en la que estén. El dorado es el tono cálido por excelencia.

Colores fríos: Son todos en los que está presente el azul, verde, turquesa, cián, índigo, violeta o azul. Lo mismo es importante destacar que colores como el magenta o el verde son colores límite, dependen de la intensidad. Tienden a dar profundidad y no crear volumen. El plateado es el tono frío por excelencia.

Espero que esta pequeña ayuda te sirva y decidas arriesgarte a poner un poco de más color en tu próximo maquillaje, recuerda de ir de poco en poco para acostumbrarte al color paulatinamente, como maquillista es muy gratificante cuando deciden arriesgarse al color y ver su cara al descubrir que en efecto, el color bien llevado se ve genial, inténtalo verás que amaras el resultado, y lo más importante no olvides que estoy aquí para ayudarte.

