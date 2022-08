Conoce más sobre los tipos de mascarillas

Ya se ha hablado sobre el cuidado de la piel y su importancia, sin embargo no se ha mencionado que no todas las mascarillas son para todas las personas. Las mascarillas faciales también dependen del tipo de piel para usarlas, ya que si no se usa la correcta, lejos de hacer un bien, pueden afectar el cutis y resultar contradictorio.

Los expertos indican que para pieles secas es recomendable utilizar mascarillas hidratantes; para pieles con problemas de acné y rojeces se recomienda que sean mascarillas purificantes, hidratantes y calmantes. Para las pieles con machas se deben usar mascarillas que unifiquen el tono de piel o blanqueadoras, y para pieles foto envejecidas o en proceso de envejecimiento, se deben utilizar mascarillas que contengan antioxidantes que iluminen e hidraten la piel.

Aquí comentaremos los diferentes tipos de mascarillas, para qué sirven y si es la ideal para ti.

Mascarillas de tela. Este tipo de mascarillas tienen diferentes versiones que se adaptan a las necesidades de tu piel, además de que están muy de moda, son las de “sobrecitos” y las hay de ácido hialurónico, aloe vera, hidratantes, etc., ofreciéndote un cutis más luminoso, mas hidratado y con cero poros abiertos.

Mascarillas Peel off. Son ideales para pieles grasas y mixtas, son aquellas que se “retiran jalándolas”, su función es retirar los puntos negros y las impurezas y a pesar de ser de las populares es de las más complejas de aplicar ya que para el proceso salga bien, se debe dejar una capa suficientemente gruesa para poder retirarla correctamente.

Mascarillas de gel. Es la ideal para pieles sensibles y pieles secas, esta mascarilla es un “shot” refrescante para el rostro, lo que te dará una sensación de frescura, por lo general estas están impregnadas de colágenos y antioxidantes, lo que te brindara seguramente una regeneración total al rostro.

Mascarillas en crema. Esta es para pieles normales y/o pieles secas. Estas cremas son ricas en aceites hidratantes que por su penetración en la piel reponen las células secas.

Mascarillas de arcilla. Si estás buscando limpieza, un détox y reafirmar tu piel, esta es la indicada para ti, es perfecta para pieles normales y también para pieles grasosas. El poder de la arcilla es que cierra la piel al aire y esto permite que tu piel este protegida mucho más tiempo.

Mascarillas Exfoliantes. Esta mascarilla es apropiada para todo tipo de piel, sin importar el tipo de piel que tengamos, la exfoliación es sumamente importante en nuestra rutina de skin care, ya que remueve las células muertas y limpia muy profundamente la suciedad acumulada de los poros. Solo como recomendación, si eres de piel sensible, procura no ser tan agresiva con el masaje, hazlo de manera suave pero precisa. Este tipo de mascarilla nos brindara también, un efecto abrillantador instantáneo, se recomienda por lo menos una vez por semana.

Mascarillas o parches para ojos. La zona de la piel alrededor de nuestros ojos es la parte más delicada y por tal motivo tenemos que darle la atención que requiere. Es la zona donde el cansancio se ve reflejado e incluso si llevamos una mala alimentación, aquí lo notaremos. Existen los parches de gel y los hay para diferentes funciones, depende lo que buscas y/o requieras, como por ejemplo: blanqueadores, si es que tus ojeras son muy obscuras, refrescantes, la mayoría de estos contiene colágeno.

Recuerda siempre antes de aplicar cualquier mascarilla debes tener tus manos limpias, usar productos 100% naturales (a medida de lo posible). El usar mascarillas no necesariamente implica un gasto, debes de saber que existen varios que puedes hacer en tu casa, usando sábila (aloe vera), exfoliantes como café, azúcar y miel. Y como estas hay infinidad en las que no ocupas invertir mucho dinero para poder hacer tu rutina de skin care y tener un rostro sano y libre de impurezas.

