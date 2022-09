MG Aeropuerto te invita este fin de semana a una prueba de manejo única

MG Aeropuerto te espera el próximo 1 y 2 de octubre en el estacionamiento principal de Perisur para que vivas una prueba de manejo inolvidable. Los autos que estarán en exhibición y que podrás poner a prueba son: MG5, MG GT, MG HS, MG ZS y MG RX8.

Para llevar al máximo la capacidad de cada vehículo contarás con la compañía y asesoría de pilotos profesionales, las pruebas de manejo disponibles serán: de suspensión, frenado, estacionado, alce (maniobra de esquiva), entre otras.

Eso no es todo, podrás asistir en compañía de tu familia, habrá diversión para todos, el evento tendrá zona infantil, de mascotas, DJ y área de comida. “Enjoy the Ride” no tiene costo, para disfrutarlo solo tienes que registrarte en el siguiente enlace: https://www.mgmotor.com.mx/enjoytheride/cdmx/aeropuerto

Hazlo hoy mismo y vive una prueba de manejo como nunca antes. Además, aprovecha las promociones exclusivas del evento.

¿Dónde y cuándo?

1 y 2 de octubre

11:00 a 19:00 horas

Periférico 4690, Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, C.P 04500, Ciudad de México.