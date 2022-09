El truco infalible para doblar el ruedo de los pantalones sin cometer errores de estilo

Lucir a la moda con un buen par de pantalones va mucho más allá de elegir los modelos que están en tendencia, los colores o los complementos para crear el mejor look, sino que hay que saber estilizarlos; sin embargo, esta última parte puede resultar todo un reto si no se conocen los trucos básicos de la moda que consideran desde la forma de la prenda hasta la silueta que tiene el cuerpo. Uno de los aspectos que siempre se toma en cuenta tomando como ejemplo estas prendas es el ruedo, un detalle que suele causar mucha confusión en todo el mundo.

Y es que cuántas veces no hemos visto a modelos o famosas llevar pantalones de vestir, sastre o jeans con el ruedo doblado hacia afuera logrando así el toque perfecto a sus looks, o bien, llevando la prenda al natural y sin alterar, y aún así logran cautivar con su estilo. De ahí no sorprende que muchas personas tengan dudas sobre qué hacer a la hora de vestirse; la buena noticia es que existe un truco infalible con el cual conseguir el resultado perfecto.

El ruedo doblado por arriba de las botas es un acierto. (Foto: Pinterest)

¿Cuándo sí y cuándo no?, descubre cómo llevar los pantalones con estilo

Existe una forma básica para doblar el ruedo y es la que normalmente se aplica para todos los estilos y es hacerlo hacia fuera, pero siguiendo una larga lista de elementos que no pueden pasar por alto que van desde lo ancho que el doblez tendrá, hasta tener en cuenta el calzado que se va a llevar en el look. Y si no sabes por dónde empezar, nuestra mayor recomendación es primero elegir los zapatos que lucirás.

Algo por lo que destaca este sencillo truco es que si se habla de tenis el ruedo puede ir doblado, aún si hablamos de cortes skinny, recto u holgado; sin embargo, se debe tomar en cuenta que entre la lengua del calzado y el doblez no debe haber una distancia mayor a dos dedos de ancho. Asimismo, resulta indispensable que ambos dobleces tengan el mismo ancho, ya que si uno es más delgado que el otro lucirás desaliñada.

¡Cuida que tengan el mismo ancho! (Foto: Pinterest)

Entre más arriba se lleve el ruedo, más cortas se verán las piernas. (Foto: Pinterest)

Por supuesto, no en todos los casos es necesario y eso dependerá del estilo que se quiera lograr, en especial cuando hablamos de los pantalones más largos y acampanados, pues en estos casos los botines ayudarán a que la tela no toque el piso y a crear un efecto de piernas largas gracias a que el calzado queda oculto debajo del ruedo.

En cuanto a aquellas mujeres que quieren que sus botas estén a la vista, la mejor opción es apostar por los skinny jeans, ya que podrán ir dentro de la bota, además que el ruedo se puede doblar de forma muy discreta dejan a la vista a penas unos milímetros de piel.

Evita doblar los más acampanados. (Foto: Pinterest)

